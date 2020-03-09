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09 березня 2020, понеділок, 23:30 6
Суспільство 2020-03-09T23:45:43+02:00
Українські Новини
Зеленський присудив по 200 тис. гривень премії ім. Шевченка 11 лауреатам

Зеленський присудив по 200 тис. гривень премії ім. Шевченка 11 лауреатам

Анна Рудык
Тарас Шевченко, ДахаБраха, Володимир Зеленський, премія імені Шевченка, вручення премії
Зеленський на врученні премії імені Шевченка. Фото: Офіс Президента
Зеленський на врученні премії імені Шевченка. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський присудив національну премію імені Тараса Шевченка за 200 тис. гривень 11 лауреатам.

Церемонія вручення премії пройшла в неділю, передають Українські Новини.

Також Зеленський підписав відповідний указ №72/2020 від 6 березня.

Національна премія імені Тараса Шевченка в 2020 році присуджена виконавцям музичної групи "ДахаБраха" Марку Галаневичу, Ніни Гаренецькій, Ірині Коваленко та Олені Цибульській за альбом "Шлях", Олександру Глядєлову за художній проект "Карусель", поетесі Маріанні Кіяновській за книгу поезій "Бабин Яр. Голосами", журналістці Євгенії Подібній за книгу "Дівчата зрізають коси".

Зеленський з дружиною на врученні премії імені Тараса Шевченка. Фото: Офіс ПрезидентаЗеленський з дружиною на врученні премії імені Тараса Шевченка. Фото: Офіс Президента

В числі лауреатів Шевченківської премії - письменник Тарас Прохасько за книгу есеїв "Так, але...", а також режисер Владислав Троїцький, композитор Роман Григорів, композитор Ілля Розумійко за оперу-реквієм "Йов" (IYOV).

Національна премія імені Тараса Шевченка за 2020 рік встановлена в розмірі 200 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський нагородив хореографа Чапкіса орденом Ярослава Мудрого.

Раніше Зеленський нагородив екс-главу парламенту Норвегії і консула Угорщини орденом Ярослава Мудрого.

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