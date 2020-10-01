підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
01 жовтня 2020, четвер, 14:00 6
Вибори 2020-10-01T15:00:03+03:00
Українські Новини
Сенкевич і Чайка виходять у другий тур на виборах мера Миколаєва, - соцопитування

Сенкевич і Чайка виходять у другий тур на виборах мера Миколаєва, - соцопитування

Александр Савич
Чайка, Олександр Сенкевич, вибори мера
Лідерами на виборах мера Миколаєва соцопитування визначив Сенкевича і Чайку. Фото: pixabay
Лідерами на виборах мера Миколаєва соцопитування визначив Сенкевича і Чайку. Фото: pixabay

33,6% респондентів, опитаних Українською соціологічною групою серед жителів Миколаєва проголосували б за чинного мера Олександра Сенкевича, 23,3% - за підприємця Владислава Чайку на виборах міського голову.

Про це свідчать результати опитування, представленого в пресцентрі Українських Новин.

Респондентів запитали, за кого б вони проголосували із запропонованого списку, якби вибори відбувалися наступної неділі.

Серед тих, хто буде голосувати та визначився з вибором, 33,6% - за Сенкевича ("Пропозиція"), 23,3% - за Чайку ("Опозиційна платформа - за життя"), 19,1% - за Тетяну Домбровську ("Слуга народу"), 7,4% - за Юрія Гранатова ("за майбутнє"), 6,2% - за Олену Кисельову (" Європейська солідарність"), 4,9% - за Миколи Круглова ("Наш край"), решта кандидатів набирають менш як 2% голосів.

На питання про те, як вони оцінюють роботу Сенкевича на посаді мера Миколаєва, 53,9% опитаних відповіли, що негативно (25,4% - негативно, 28,5% - швидше негативно), 40,5% - позитивно (18% - позитивно, 22,5% - швидше позитивно), 5,6% не змогли відповісти.

Опитування проводилося 3-10 вересня серед 400 повнолітніх жителів Миколаєва методом індивідуального інтерв'ю, статистична похибка вибірки не перевищує 3%.

Як повідомляли Українські новини, лідерами на виборах до Миколаївської міськради, згідно з соцопитуванням, виявилися ОПЗЖ і "Слуга народу".

Також на виборах до Харківської міськради лідирують "Блок Кернеса" і ОПЗЖ.

Більше новин про: Чайка Олександр Сенкевич вибори мера

Захворюваність на коронавірус в Україні може збільшитися до 9 тис. випадків на добу, - ВООЗ
Мінекономіки прогнозує падіння економіки в разі посилення карантину
Новини
Стало відомо про нові жертви пожеж у Луганській області. Всього 9 загиблих 14:44
Озера на Оболоні небезпечні для здоров’я, - правозахисник Олексій Шевчук 14:35 Документ
Верховна Рада хоче збільшити ставку акцизу на автогаз і зменшити на бензин 14:23
"Івано-Франківськгаз" на підготовку до опалювального сезону виділяє 33 млн гривень 14:08 Прес-реліз
У Київській області коронавірусом за добу заразилися ще 12 дітей 14:08
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
"Україна – не банкомат", – Деркач запропонував Заходу повернути 13 млрд дол. та забрати назад "соросят" 17:40
Партія "За Майбутнє" лідирує на Київщині, - результати соцопитування 12:29
Сергій Притула. Фото: politeka.net
Блогер звинуватив шоумена Притулу в піарі на сліпих 14:23 Відео
Голова ДніпрОДА Бондаренко і голова облради Олійник водять за ніс Президента, - ЗМІ 13:47
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
Українська асоціація районних та обласних рад напрацювала 17 повноважень, які могли б виконувати районні ради 17:04
Ірина Констанкевич: "слуги" назвали умову розвитку молочного ринку - самогоноваріння! 19:06 Думка
З 1 жовтня водії в Україні зобов'язані включати фари вдень 07:22
Зеленський звільнив Фокіна 13:30
більше новин
Кабмін розподілив гроші з Фонду боротьби з COVID-19. Куди пішли десятки мільярдів гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok