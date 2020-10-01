Сенкевич і Чайка виходять у другий тур на виборах мера Миколаєва, - соцопитування

Лідерами на виборах мера Миколаєва соцопитування визначив Сенкевича і Чайку. Фото: pixabay

Лідерами на виборах мера Миколаєва соцопитування визначив Сенкевича і Чайку. Фото: pixabay

33,6% респондентів, опитаних Українською соціологічною групою серед жителів Миколаєва проголосували б за чинного мера Олександра Сенкевича, 23,3% - за підприємця Владислава Чайку на виборах міського голову.

Про це свідчать результати опитування, представленого в пресцентрі Українських Новин.

Респондентів запитали, за кого б вони проголосували із запропонованого списку, якби вибори відбувалися наступної неділі.

Серед тих, хто буде голосувати та визначився з вибором, 33,6% - за Сенкевича ("Пропозиція"), 23,3% - за Чайку ("Опозиційна платформа - за життя"), 19,1% - за Тетяну Домбровську ("Слуга народу"), 7,4% - за Юрія Гранатова ("за майбутнє"), 6,2% - за Олену Кисельову (" Європейська солідарність"), 4,9% - за Миколи Круглова ("Наш край"), решта кандидатів набирають менш як 2% голосів.

На питання про те, як вони оцінюють роботу Сенкевича на посаді мера Миколаєва, 53,9% опитаних відповіли, що негативно (25,4% - негативно, 28,5% - швидше негативно), 40,5% - позитивно (18% - позитивно, 22,5% - швидше позитивно), 5,6% не змогли відповісти.

Опитування проводилося 3-10 вересня серед 400 повнолітніх жителів Миколаєва методом індивідуального інтерв'ю, статистична похибка вибірки не перевищує 3%.

Як повідомляли Українські новини, лідерами на виборах до Миколаївської міськради, згідно з соцопитуванням, виявилися ОПЗЖ і "Слуга народу".

Також на виборах до Харківської міськради лідирують "Блок Кернеса" і ОПЗЖ.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини