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01 жовтня 2020, четвер, 09:59 9
Фінанси 2020-10-01T11:00:02+03:00
Українські Новини
У серпні платіжний баланс зведено з профіцитом у $353 млн

У серпні платіжний баланс зведено з профіцитом у $353 млн

Сергей Жолобецкий
НБУ, Нацбанк, Платіжний баланс
Імпорт в Україну продовжує скорочуватися
Імпорт в Україну продовжує скорочуватися

Тоді як залишок коштів у Держказні впав вдвічі, профіцит поточного рахунку платіжного балансу в серпні становив 370 млн доларів (у серпні минулого року дефіцит становив 881 млн доларів).

Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.

Експорт товарів зменшився всього на 2.0% (у липні - на 15.4%), тоді як імпорт товарів і далі скорочувався високими темпами - на 17.8% (у липні - на 21.2%).

У січні - серпні 2020 профіцит поточного рахунку становив 4.2 млрд доларів, або 4.6% від ВВП (у січні - серпні 2019 дефіцит становив 3.7 млрд доларів, або 4.0% від ВВП).

Профіцит балансу первинних доходів збільшився до 178 млн доларів у порівнянні з 73 млн доларів у серпні 2019 року.

Це сталося внаслідок більшого скорочення виплат за доходами від інвестицій (в 1.5 рази), ніж зниження надходжень за статтею "оплата праці" (на 24.8%).

Чисте кредитування зовнішнього світу (сумарне сальдо поточного рахунку і рахунку операцій з капіталом) в серпні склало 372 млн доларів (в серпні 2019 чисте запозичення становило 878 млн доларів).

Відтік з фінансового рахунку був мінімальним і становив 19 млн доларів (в серпні минулого року приплив становив 947 млн ​​доларів): відтік за операціями державного сектору (272 млн доларів) було компенсовано чистим притоком за операціями приватного сектора (разом з помилками і упущеннями - 253 млн доларів).

Профіцит зведеного платіжного балансу склав 353 млн доларів (в серпні 2019 - 69 млн доларів).

Погашення боргу перед МВФ становила 139 млн доларів.

Станом на 1 вересня 2020 року обсяг міжнародних резервів становив 29,0 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 4.8 місяця.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році дефіцит поточного рахунку платіжного балансу скоротився до 1,1 млрд доларів (0,7% від ВВП).

У цілому за 2019 зведений платіжний баланс сформувався з профіцитом 6,0 млрд доларів (у 2018 році - 2,9 млрд доларів).

Тоді як НБУ продає валюту з резервів, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) у вересні скоротився у 2,1 раза з 45,657 млрд гривень (на 1 вересня) до 21,275 млрд гривень (на 1 жовтня).

Раніше Верховна Рада збільшила з 1 вересня мінімальну зарплату з 4,7 тис. до 5 тис. гривень з вересня.

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