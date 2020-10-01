Суд заарештував нерухомість, картини, антикваріат і рахунки президента МАУ Дихне, — джерело

Вищий спеціалізований суд наклав арешт на майно президента авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) Євгена Дихне.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

З його слів, спочатку клопотання було подано до Вищого антикорупційний суд, а пізніше - в апеляційну палату.

Джерело не уточнило перелік майна, на яке накладено арешт.

Однак мова йде про нерухомість, антикваріат, картини, годинники і банківський рахунок.

Дихне підозрюється в тому, що, бувши керівником аеропорту "Бориспіль", незаконно розпорядився майном аеропорту, що призвело до завдання державі збитків на понад 16,5 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, колишній керівник міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київська область), президент МАУ Євген Дихне вніс заставу в розмірі 5,3 млн гривень.

Однак Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить Вищий антикорупційний суд заарештувати майно президента авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) Євгенія Дихне.

9 вересня 2019 року Наглядова рада МАУ призначила першого заступника генерального директора міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київська область) Євгена Дихне на посаду президента компанії.

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