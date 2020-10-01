підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
01.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Презентация проекта глобальной модернизации Центрального автовокзала Киева в контексте развития автобусных перевозок в Украине"

  • Новини
  • Економіка
  • Суд заарештував нерухомість, картини, антикваріат і рахунки президента МАУ Дихне, — джерело
01 жовтня 2020, четвер, 09:20 13
Економіка 2020-10-01T11:00:03+03:00
Українські Новини
Суд заарештував нерухомість, картини, антикваріат і рахунки президента МАУ Дихне, — джерело

Суд заарештував нерухомість, картини, антикваріат і рахунки президента МАУ Дихне, — джерело

Кира Молчанова
МАУ, Арешт майна, Євген Дихне
Євген Дихне. Фото: facebook.com/eugenedihne
Євген Дихне. Фото: facebook.com/eugenedihne

Вищий спеціалізований суд наклав арешт на майно президента авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) Євгена Дихне.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

З його слів, спочатку клопотання було подано до Вищого антикорупційний суд, а пізніше - в апеляційну палату.

Джерело не уточнило перелік майна, на яке накладено арешт.

Однак мова йде про нерухомість, антикваріат, картини, годинники і банківський рахунок.

Дихне підозрюється в тому, що, бувши керівником аеропорту "Бориспіль", незаконно розпорядився майном аеропорту, що призвело до завдання державі збитків на понад 16,5 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, колишній керівник міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київська область), президент МАУ Євген Дихне вніс заставу в розмірі 5,3 млн гривень.

Однак Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить Вищий антикорупційний суд заарештувати майно президента авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) Євгенія Дихне.

9 вересня 2019 року Наглядова рада МАУ призначила першого заступника генерального директора міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київська область) Євгена Дихне на посаду президента компанії.

Більше новин про: МАУ Арешт майна Євген Дихне

Жовтень почався з нового коронавірусного антирекорду
Гривня ослабла. Курс нацвалюти на сьогодні
Новини
Ми підняли на 10% і на 35% заробітну плату шахтарям КЗРК, з 1 жовтня піднімаємо ще на 10%, - Новак 10:55
За крісло мера Дніпра змагатимуться 17 кандидатів. Хто вони 10:30
Долар після одноденного зростання знову почав падати. Курс валют на 1 жовтня 10:27
Мер Чернігова Атрошенко заразився коронавірусом 10:23
У серпні платіжний баланс зведено з профіцитом у $353 млн 09:59
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
"Україна – не банкомат", – Деркач запропонував Заходу повернути 13 млрд дол. та забрати назад "соросят" 17:40
Партія "За Майбутнє" лідирує на Київщині, - результати соцопитування 12:29
Сергій Притула. Фото: politeka.net
Блогер звинуватив шоумена Притулу в піарі на сліпих 14:23 Відео
Голова ДніпрОДА Бондаренко і голова облради Олійник водять за ніс Президента, - ЗМІ 13:47
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
Українська асоціація районних та обласних рад напрацювала 17 повноважень, які могли б виконувати районні ради 17:04
Ірина Констанкевич: "слуги" назвали умову розвитку молочного ринку - самогоноваріння! 19:06 Думка
Зеленський звільнив Фокіна 13:30
У "Слузі народу" пропонують Раді дозволити громадянам самогоноваріння для власних потреб 17:15
більше новин
З 1 жовтня водії в Україні зобов'язані включати фари вдень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok