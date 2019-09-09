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09 вересня 2019, понеділок, 18:09 24 Доповнено
Транспорт 2019-09-09T23:30:06+03:00
Українські Новини
МАУ призначила президентом компанії першого заступника гендиректора "Борисполя"

МАУ призначила президентом компанії першого заступника гендиректора "Борисполя"

МАУ
МАУ

Спостережна рада авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) призначила першого заступника генерального директора міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київська область) Євгенія Дихне на посаду президента компанії замість Юрія Мірошникова.

Про це повідомив голова спостережної ради авіакомпанії Арон Майберг під час прес-конференції, передають Українські Новини.

"Контракт у президента компанії Юрія Мірошникова закінчився 15 вересня. В якості президента він не продовжений... Президентом був обраний Євген Дихне", - сказав він.

Майберг зазначив, що Дихне приступить до виконання своїх обов'язків з 18 вересня.

(Новина доповнена подробицями)

При цьому, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів, Мірошников був обраний членом спостережної ради з 13 вересня.

За словами Майберга, Дихне був обраний виходячи з його досвіду в якості менеджера залізниці, а також у зв'язку з тим, що він був одним з тих, хто домігся значного зростання в аеропорту "Бориспіль".

Він вважає, що новому президенту необхідно бути прагматичним і зрозуміти економіку компанії.

"Те, що потрібно зробити новому президенту після того, як він заглядає в структуру, зрозуміти економіку і бути прагматичним. Якщо влада зробить ті реформи, які дадуть можливість активно розвинути, значить, потрібно будувати програму розвитку, яка має показувати позитивний баланс", - сказав Майберг.

Також голова наглядової ради зазначив, що МАУ зацікавлені в спільному розвитку мультимодального хаба на базі аеропорту "Бориспіль".

Крім того, в 2020 році компанія планує збільшити флот літаків Embraer-195 з 2 до 4 для посилення регіональних перевезень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше колишній топ-менеджмент МАУ підозрювався у заволодінні 10 млн грн держкоштів.

Тим часом Київське відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) почало розслідування щодо зміни норм провезення ручної поклажі найбільшою українською авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України" (МАУ).

Також МАУ пообіцяла не використовувати проблемні Boeing MAX без необхідних дозволів.

Більше новин про: МАУ аеропорт "Бориспіль" Юрій Мірошников Євген Дихне

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