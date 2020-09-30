Жовтень розпочнеться з дощів, гроз і сильного вітру. Прогноз погоди на четвер

1 жовтня в Києві хмарно, дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11 ... +13 градусів, вдень +16 ... +18 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, дощ, місцями гроза, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8 ... +13 градусів, вдень +12 ... +17 градусів.

У Карпатах сильний дощ, температура вночі +3 ... +8 градусів, удень +7 ... +12 градусів.

У Моршині сильний дощ, температура вночі +9 ... +11 градусів, вдень +12 ... +14 градусів.

У Трускавці невеликий дощ, температура вночі +9 ... +11 градусів, вдень +11 ... +13 градусів.

У Сваляві сильний дощ, температура вночі +9 ... +11 градусів, вдень +11 ... +13 градусів.

На півночі України хмарно, невеликий, місцями помірний дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі + 8 ... +14 градусів, вдень + 14 ... +19 градусів.

У центрі України хмарно, дощ, місцями гроза, вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі + 9 ... +14 градусів, вдень +14 ... +19 градусів.

На сході України хмарно, невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі + 8 ... +13 градусів, вдень + 17 ... +22 градуси.

На півдні України хмарно, дощ, місцями гроза, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі + 9 ... + 14 градусів, вдень + 17 ... +22 градуси.

У Криму хмарно, невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м / с. Температура повітря вночі +10 ... +15 градусів, вдень +17 ... +22 градуси.

У Ялті невеликий дощ. Температура вночі +12 ... +14 градусів, вдень + 19 ... +21 градус.

30 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +18 ... + 21 градус, у Дніпрі біля Києва +17 градусів.

Нагадаємо, синоптики прогнозують морози в жовтні й сніг з "бабиним літом" в листопаді.

Також в перші дні жовтня в Україні місцями очікуються сильні дощі, а також штормові пориви вітру

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