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02 жовтня 2020, пʼятниця, 06:55 6
Суспільство 2020-10-02T07:45:02+03:00
Українські Новини
За спам будуть штрафувати на 8,5 тис. гривень. Кого каратимуть за нав'язливі листи

За спам будуть штрафувати на 8,5 тис. гривень. Кого каратимуть за нав'язливі листи

Кира Молчанова
Спам, Верховна Рада, Спам-розсилка
Работа на карантині. Фото: Pexels
Работа на карантині. Фото: Pexels

За розсилку спаму Верховна Рада ввела штраф від 1,7 тис. до 3,4 тис. гривень і за ненадання можливості відмовитися від розсилки комерційних електронних повідомлень - штраф від 3,4 тис. До 8,5 тис. гривень.

В цілому за прийняття відповідного законопроєкту № 3014 проголосували 260 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

За розсилку спаму вводиться штраф від 1,7 тис. до 3,4 тис. гривень (від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), а за ненадання кінцевому користувачеві електронних комунікаційних послуг можливості при отриманні комерційних електронних повідомлень цілю якого є реклама або продаж товарів чи послуг відмовитися від їх розсилки або відправки комерційних електронних комунікацій без надання інформації про особу відправника (крім повідомлень постачальника електронних комунікаційних послуг з надання електронних комунікаційних послуг кінцевим користувачам, з якими він уклав договір про надання електронних комунікаційних послуг) на його адресу електронної пошти, номер телефону або інший мережевий ідентифікатор - штраф від 3,4 тис. до 8,5 тис. гривень (від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

За невиконання законних вимог посадових осіб Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, або за створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків вводиться штраф від 17 тис. до 51 тис. гривень (від 1 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Як повідомляли Українськi Новини, Рада має намір скасувати ліцензування надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Раніше Верховна Рада мала намір ввести штраф від 1,7 тис. до 3,4 тис. гривень за розсилку спаму і від 3,4 тис. до 8,5 тис. гривень за ненадання можливості відмовитися від розсилки комерційних повідомлень.

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