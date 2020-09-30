підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
30 вересня 2020, середа, 21:58 6
Суспільство 2020-09-30T23:00:01+03:00
Українські Новини
Роботу пункту пропуску "Паланка - Маяки - Удобне" на кордоні з Молдовою обмежено

Роботу пункту пропуску "Паланка - Маяки - Удобне" на кордоні з Молдовою обмежено

Кира Молчанова
Держприкордонслужба, Пункт пропуску, кордон з Молдовою
Кордон. Фото: ДПСУ
Кордон. Фото: ДПСУ

Державна прикордонна служба заявляє, що робота пункту пропуску "Паланка - Маяки - Удобне" на кордоні з Молдовою тимчасово обмежена.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини.

"Республіка Молдова офіційно повідомила про тимчасове обмеження руху транспортних засобів у пункті пропуску "Паланка - Маяки - Удобне". Обмеження пов'язане з проведенням ремонтних робіт дорожнього покриття автодороги "Одеса - Кишинів" (поблизу н.п. Паланка Республіки Молдова)", - йдеться в ньому.

Загалом ремонтні роботи триватимуть до 30 жовтня включно.

Протягом цього періоду не буде здійснюватися пропуск вантажних транспортних засобів загальною вагою понад 3,5 тонн.

На час проведення дорожньо-ремонтних робіт водіїв просять утриматися від перетину державного кордону в пункті пропуску "Паланка - Маяки - Удобне" і вибрати інші маршрути руху.

Як повідомляли Українські Новини, 27 серпня Держприкордонслужба заявила, що на українсько-білоруському кордоні працює 7 пунктів пропуску.

Крім того, з 15 червня Кабінет Міністрів вирішив відкрити контрольні пункти в'їзду-виїзду на кордоні з анексованим Росією Кримом.

Більше новин про: Держприкордонслужба Пункт пропуску кордон з Молдовою

Зеленський звільнив Фокіна
Кабмін рекомендує перенести три робочих дні у 2021
Новини
У серпні зменшився борг українців за опалення і газ, а за квартплату — зріс 23:18
Ми не в СРСР і не під Кремлем: Кравчук відповів Гризлову на ультиматуми 22:42
Українським полярникам збільшили добові у 50 разів 22:08
Роботу пункту пропуску "Паланка - Маяки - Удобне" на кордоні з Молдовою обмежено 21:58
Американський військово-транспортний літак C-130 Hercules здійснив аварійну посадку в Одесі 21:58
більше новин
"Україна – не банкомат", – Деркач запропонував Заходу повернути 13 млрд дол. та забрати назад "соросят" 17:40
Партія "За Майбутнє" лідирує на Київщині, - результати соцопитування 12:29
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
Глава Южненського АПМУ Широков перевищив повноваження, дозволивши працювати буксиру "Витязь", - ЗМІ 17:04
Голова ДніпрОДА Бондаренко і голова облради Олійник водять за ніс Президента, - ЗМІ 13:47
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
Українська асоціація районних та обласних рад напрацювала 17 повноважень, які могли б виконувати районні ради 17:04
Ірина Констанкевич: "слуги" назвали умову розвитку молочного ринку - самогоноваріння! 19:06 Думка
Зеленський звільнив Фокіна 13:30
У "Слузі народу" пропонують Раді дозволити громадянам самогоноваріння для власних потреб 17:15
більше новин
Хірург, безробітний і блогер: за крісло мера Одеси поборються 29 кандидатів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok