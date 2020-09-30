Роботу пункту пропуску "Паланка - Маяки - Удобне" на кордоні з Молдовою обмежено

Державна прикордонна служба заявляє, що робота пункту пропуску "Паланка - Маяки - Удобне" на кордоні з Молдовою тимчасово обмежена.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини.

"Республіка Молдова офіційно повідомила про тимчасове обмеження руху транспортних засобів у пункті пропуску "Паланка - Маяки - Удобне". Обмеження пов'язане з проведенням ремонтних робіт дорожнього покриття автодороги "Одеса - Кишинів" (поблизу н.п. Паланка Республіки Молдова)", - йдеться в ньому.

Загалом ремонтні роботи триватимуть до 30 жовтня включно.

Протягом цього періоду не буде здійснюватися пропуск вантажних транспортних засобів загальною вагою понад 3,5 тонн.

На час проведення дорожньо-ремонтних робіт водіїв просять утриматися від перетину державного кордону в пункті пропуску "Паланка - Маяки - Удобне" і вибрати інші маршрути руху.

Як повідомляли Українські Новини, 27 серпня Держприкордонслужба заявила, що на українсько-білоруському кордоні працює 7 пунктів пропуску.

Крім того, з 15 червня Кабінет Міністрів вирішив відкрити контрольні пункти в'їзду-виїзду на кордоні з анексованим Росією Кримом.

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