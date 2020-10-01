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  • Чи піднімуть тарифи на електрику для українців з жовтня. відповідь Міненерго
01 жовтня 2020, четвер, 06:00 8
Економіка 2020-10-01T07:15:02+03:00
Українські Новини
Чи піднімуть тарифи на електрику для українців з жовтня. відповідь Міненерго

Чи піднімуть тарифи на електрику для українців з жовтня. відповідь Міненерго

Анна Рудык
Електроенергія, Тарифи на електроенергію, Нові платіжки
Платіжка
Платіжка

Інформацію, яка поширювалася низкою ЗМІ, про підвищення тарифів на електроенергію для населення з жовтня 2020 року спростувала пресслужба Міністерства енергетики, передають Українські Новини.

"У засобах масової інформації поширюється недостовірна інформація про підвищення тарифів на електричну енергію для населення з 1 жовтня поточного року. Міненерго і уряд неодноразово підкреслювали, що в умовах складної соціально-економічної ситуації ціна електроенергії для населення до кінця поточного року буде залишатися незмінною", - йдеться в ньому.

У міністерстві нагадують, що ціна на електричну енергію для населення в Україні не переглядалася з 2017 року і зараз є найнижчою серед всіх країн Європи.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що з 1 жовтня буде скасовано пільговий тариф на перші 100 кВт-год електроенергії і вартість електроенергії за перші 100 кВт-год збільшиться з 0,9 гривень/кВт-год до 1,68 гривень/кВт-год.

Зазначається, що збільшення тарифу пов'язане з ростом заробітних плат співробітників, а також підвищенням вартості витратних матеріалів.

Як повідомляли Українські Новини, Міненерго прогнозує  підвищення цін на електрику  для непобутових споживачів.

Також в Україні більшість будинків  в повному обсязі готові до опалювального  сезону. У зв'язку з цим, через утеплених стін, дірявих вікон і щілин в дверях левової частки сімей доведеться вдвічі переплачувати за опалення.

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