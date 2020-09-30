29 вересня грабіжники, представившись комунальниками, скоїли розбійний напад на жінку похилого віку. Знайти злочинців допоміг службовий собака, в той час, як в Києві безпритульні собаки напали на радника глави Офісу Президента. Про це повідомляє Національна поліція Дніпропетровської області. Так, близько 11:00 29 вересня в місті Нікополь, двоє чоловіків під приводом перевірки електролічильників потрапили у квартиру і нанесли 86-річній пенсіонерці тілесні ушкодження, після чого забрали цінні речі. Жінка розповіла поліційним, що грабіжники душили її та вимагали розповісти, де у квартирі зберігаються гроші та золоті прикраси. "Поліційні з допомогою службової собаки знайшли одного з нападників в підвалі будинку, де живе потерпіла. У нього вилучили викрадені золоті прикраси та пневматичний пістолет. Другого грабіжника поліційні затримали в місті через кілька годин оперативних пошуків ", - повідомляють в поліції. Поліційний і службовий пес Більт, які затримали грабіжника в Нікополі. Фото: Нацполіція Нападниками виявилися місцеві жителі 28 та 16 років, молодший з яких раніше був судимий за аналогічний злочин. "Фігурантів затримали в порядку статті 208 КПК України. Зараз вирішується питання про вручення їм повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають ", - заявили в поліції. Як повідомляли Українські Новини, в Україні більше не продаватимуть конфіскованих тварин на аукціонах. Також у 2017 році поліційних просили надягати на службових собак бронежилети.