Радницю голови Офісу президента до крові покусала зграя диких собак на Трухановому острові

епутати Ради пропонують штрафувати за неприбрані екскременти тварин Членкиню наглядової ради Державного експортно-імпортного банку і колишнього корпоративного секретаря Приватбанку Вікторію Страхову на Трухановому острові покусала зграя диких собак в той час, як д Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами Вікторії, зграя собак накинулася на неї на Трухановому острові під час велопрогулянки.

"Проблема собак на Трухановому острові На виборах проголосую за того, хто вирішить проблему диких собак на Трухановому острові (шляхом їх переселення до притулку). Моє сьогоднішнє велотренування закінчилося як на фото (їжджу тільки велосмугами). Але в мені 167 см і 20 кг свого сказу і сили волі, а на Трухановому багато діток на невеликих велосипедах. і якщо собаки накинуться на дитину це закінчиться трагедією", - розповіла Страхова.

Собаки накинулися на дівчину втрьох, одна з них глибоко вкусила її за ногу.

Як повідомляли Українськi Новини, 27 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту ввести обов'язкову платну реєстрацію домашніх тварин.

Крім того, Міністерство культури, молоді та спорту планує заборонити використовувати тварин в цирках з 2021 року.

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