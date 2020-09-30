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  • Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі: військовий поранений
30 вересня 2020, середа, 16:10 6
Події 2020-09-30T17:00:03+03:00
Українські Новини
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі: військовий поранений

Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі: військовий поранений

Елизавета Драбкина
ООС, українського військового поранено, Бойовики ДНР
Збройні сили. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Збройні сили. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

Військовослужбовець отримав осколкове поранення в результаті обстрілу бойовиками позицій підрозділів операції Об'єднаних сил в районі Зайцеве (Донецька область).

Про це йдеться в повідомленні пресцентру оперативного командування "Північ" в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 30 вересня, в районі населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська в черговий раз порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл наших позицій з підствольного гранатомета. Внаслідок ворожого пострілу один український військовослужбовець отримав осколкове поранення ", - сказано в ньому.

Зазначається, що військовий був оперативно доставлений до лікувальної установи, де йому надається необхідна медична допомога.

Стан його здоров'я задовільний.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Як повідомляли Українські Новини, 29 вересня бойовики не порушували режим припинення вогню в зоні ООС.

28 вересня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 5 разів порушували режим повного припинення вогню.

24 вересня на Донбасі двоє українських військових поранені через підрив на невідомому пристрої.

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