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29 вересня 2020, вівторок, 08:30 6
Силові структури 2020-09-29T10:00:02+03:00
Українські Новини
Кількість провокацій зростає. На Донбасі бойовики п'ять разів порушували режим припинення вогню

Кількість провокацій зростає. На Донбасі бойовики п'ять разів порушували режим припинення вогню

Анна Рудык
ООС, Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, обстріли на Донбасі
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Минулої доби, 28 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики п'ять разів порушували режим повного припинення вогню. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що в ранкові години доби недалеко від населеного пункту Старогнатівка противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а у вечірній час - зі станкового протитанкового гранатомета. Поблизу Авдіївки ворог провокував наших військових зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета. Ще два порушення режиму припинення вогню зафіксовані у населеного пункту Шуми. На цій ділянці противник застосовував стрілецьку зброю і підстовбурний гранатомет.

"Бойових втрат і поранень в результаті ворожих пострілів не було. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Крім того, вчора військовослужбовці Збройних Сил та рятувальники ДСНС ліквідували пожежу недалеко від населеного пункту Ніжньотепле", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби, 29 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша, пострілів з боку супротивника не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини,27 вересня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації чотири рази обстріляли позиції українських військових.

Раніше, 23 вересня, з боку збройних формувань РФ в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

 

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