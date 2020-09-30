Кабмін у жовтні збирається провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба

Кабінет Міністрів вирішив провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба України з 1 жовтня до 1 листопада.

Відповідну постанову прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Оргкомітет має в тижневий термін затвердити положення про журі конкурсу та його склад.

Міністерству культури й інформаційної політики доручено профінансувати проведення конкурсу, забезпечити громадське обговорення ескізу герба і до 1 грудня внести Міністерству юстиції пропозиції за результатами конкурсу для врахування їх під час розробки законопроєкту "Про державні символи України".

Оголошення про проведення конкурсу доводиться до відома громадян через засоби масової інформації, офіційні вебсайти Мін'юсту та Мінкультури.

Проєкти ескізів, подані після 1 листопада, розглядатися не будуть.

Переможців конкурсу визначає журі під час виставки проєктів ескізів.

Підсумки конкурсу оргкомітет підводить до 1 грудня.

Автори кращих ескізів проєктів будуть премійовані: перша премія - 100 тис. гривень, друга - 50 тис. гривень, третя - 30 тис. гривень.

Якщо за результатами конкурсу перша премія не присуджується, оргкомітет інформує Кабмін про результати конкурсу й ініціює продовження терміну конкурсу.

Переможець конкурсу передає авторські майнові права на ескіз логотипу шляхом укладення договору з Мінкультури.

Як повідомляли Українські Новини, 25 серпня Верховна Рада вирішила провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба.

При цьому спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що не знає, яким буде конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба України і яким сам Герб буде в підсумку затверджений

До 1 листопада Кабмін повинен провести всебічне громадське обговорення ескізу великого Державного Герба, а до 1 грудня - визначити переможця і представити на розгляд Ради пропозиції, встановлені за результатами конкурсу.

У липні 2009 року Кабмін на чолі з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко затвердив проєкт великого Державного Герба і вніс його на затвердження Ради, проте Рада не затвердила його.

Тоді зображення великого герба охоплювало зображення малого герба в центрі, по боках від нього - фігури лева і запорізького козака, знизу була розташована стрічка, забарвлена ​​в кольори національного прапора, а зверху герб увінчаний короною.

Малий герб України було ухвалено 19 лютого 1992 року, він являє собою синій щит із золотавим знаком князівства Володимира (тризуб).

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