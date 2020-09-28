підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
28 вересня 2020, понеділок, 11:50 5
Суспільство 2020-09-28T12:30:01+03:00
Українські Новини
У Київській області 140 нових випадків коронавірусу за добу

У Київській області 140 нових випадків коронавірусу за добу

Надежда Комендантова
Київська область, Коронавірус, Коронавірус у Київській області, Хворі на коронавірус
Коронавірус.
Коронавірус.

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Київській області 27 вересня у порівнянні з попередньою добою зросла на 140 осіб до 8 854, померлих - на 1 до 173.

Про це сказано в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"На 10:00 офіційно підтверджено 8 854 випадки захворювання на коронавірус. В тому числі у 735 дітей та у 953 медичних працівників. За добу підтверджено 140 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 13 дітей у віці від 9 місяців до 17 років і у 127 дорослих", - сказано в ньому.

6 хворих 27 вересня було госпіталізовано.

Із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 на стаціонарному лікуванні перебувають 1 173 хворих, решта 7 681 - на амбулаторному лікуванні під наглядом лікарів.

За добу з лікарень виписано 19 осіб, в тому числі 2 дитини.

Всього одужали 5 365 осіб, в тому числі 451 дитина у віці від 1 місяця до 17 років.

"За період епідемії в Київській області померло 173 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшло повідомлення про один летальний випадок у хворого з підтвердженим COVID-19 (померла жінка 49 років, м Біла Церква)", — сказано в повідомленні.

За добу до Київської обласної лабораторний центр надійшло 127 повідомлень про підозру на коронавірус, а всього - 12 330 повідомлень.

За 22 490 контактними особами встановлено медичне спостереження.

Як повідомляли Українськi Новини, 26 вересня кількість хворих на коронавірус у Київській області збільшилася на 143 особи до 8 714, померлих — на 1 до 172.

Раніше Кабмін змінив критерій віднесення регіонів до "червоної зони" епіднебезпеки.

Тим часом з 28 вересня в Україні набрало чинності оновлене карантинне зонування.

Більше новин про: Київська область Коронавірус Коронавірус у Київській області Хворі на коронавірус

У Київській області - 138 нових випадків COVID-19....
Кількість госпіталізованих хворих з COVID-19 зменш...
Український чемпіон світу з біатлону захворів на к...
Кількість нових випадків коронавірусу в Київській ...
У Києві зростає кількість хворих на коронавірус
Зміни в обмеженні роботи транспорту в період карантину не плануються, - Степанов
Новини
Харківський тервиборчком зареєстрував 15 кандидатів у мери. Повний список 13:10
СOOP Україна разом із зарубіжними партнерами готується до нової хвилі коронавірусу 12:59
ДТП із Сопельник. Фото: vesti-ukr.com
Потерпілі у справі тещі Притули Сопельник подали цивільний позов про виплату їм 5,6 млн гривень компенсації 12:47
Один із затриманих учасників злочинної групи. Фото: ssu.gov.ua
Планували вбивство київського бізнесмена. Під Києвом СБУ нейтралізувала збройну банду 12:47
У Києві зростає кількість хворих на коронавірус 12:36
більше новин
Німецькі інвестори звернулися до голови СБУ Баканова щодо ситуації з ТОВ "Капітал-Агроінвест" 18:41
Партія "За майбутнє" висунула майже 30 тисяч кандидатів 14:01
Створена мною моніторингова група в інших руках може стати інструментом для формування корупції, - Ігор Муратов 10:53
Мер Умані Цебрій не зможе балотуватись вдруге через невірно подані документи, - політолог 12:29
Шмигаль нічого не знає про своє бажання перепідпорядкувати "Укргідроенерго" Кабміну 10:11
більше новин
Німецькі інвестори звернулися до голови СБУ Баканова щодо ситуації з ТОВ "Капітал-Агроінвест" 18:41
Сьогодні в Україні знімають заборону на в'їзд іноземців 00:01
В Україні оновили карантинні зони. Повний список змін 06:00
Як оформити автоматичне нарахування пенсії не виходячи з дому: У ПФУ назвали алгоритм дій 05:30
Карантин в Україні триває 200 днів: які обмеження діють у "коронавірусних" зонах 08:25
більше новин
Україні за добу 2,6 тис. нових випадків коронавірусу, померли 37 осіб
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok