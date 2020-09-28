У Київській області 140 нових випадків коронавірусу за добу

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Київській області 27 вересня у порівнянні з попередньою добою зросла на 140 осіб до 8 854, померлих - на 1 до 173.

Про це сказано в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"На 10:00 офіційно підтверджено 8 854 випадки захворювання на коронавірус. В тому числі у 735 дітей та у 953 медичних працівників. За добу підтверджено 140 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 13 дітей у віці від 9 місяців до 17 років і у 127 дорослих", - сказано в ньому.

6 хворих 27 вересня було госпіталізовано.

Із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 на стаціонарному лікуванні перебувають 1 173 хворих, решта 7 681 - на амбулаторному лікуванні під наглядом лікарів.

За добу з лікарень виписано 19 осіб, в тому числі 2 дитини.

Всього одужали 5 365 осіб, в тому числі 451 дитина у віці від 1 місяця до 17 років.

"За період епідемії в Київській області померло 173 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшло повідомлення про один летальний випадок у хворого з підтвердженим COVID-19 (померла жінка 49 років, м Біла Церква)", — сказано в повідомленні.

За добу до Київської обласної лабораторний центр надійшло 127 повідомлень про підозру на коронавірус, а всього - 12 330 повідомлень.

За 22 490 контактними особами встановлено медичне спостереження.

Як повідомляли Українськi Новини, 26 вересня кількість хворих на коронавірус у Київській області збільшилася на 143 особи до 8 714, померлих — на 1 до 172.

Раніше Кабмін змінив критерій віднесення регіонів до "червоної зони" епіднебезпеки.

Тим часом з 28 вересня в Україні набрало чинності оновлене карантинне зонування.

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