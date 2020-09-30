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Круглый стол: "Механизмы ликвидации и реорганизации районных советов"

30 вересня 2020, середа, 12:59 5
Вибори 2020-09-30T13:15:01+03:00
Українські Новини
Попов обіцяє врятувати мережу клінік Києва від наслідків медреформи

Попов обіцяє врятувати мережу клінік Києва від наслідків медреформи

Сергій Паламаренко
Медицина, Попов, Супрун, КМДА
Олександр Попов. Фото: ОПЗЖ
Олександр Попов. Фото: ОПЗЖ

Нова київська влада має компенсувати киянам наслідки "медреформи Супрун", яка поставила на межу зникнення цілу низку спеціалізованих клінік у місті. Про це заявив кандидат в мери Києва від Опозиційної платформи - За життя Олександр Попов, інформує портал zagittya.com.ua.

"Другий етап так званої "медреформи", що почався навесні, боляче вдарив по всій київській охороні здоров'я. Але спеціалізовані клініки він узагалі поставив перед загрозою закриття, адже їхнє фінансування значно скоротили, а про деякі взагалі забули", - сказав політик.

Він нагадав, що фактично без фінансування залишилися такі унікальні медустанови як Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини та Центр мікрохірургії ока, для яких в рамках "реформи" не розробили тарифів.

Крім того, значно урізали фінансування туберкульозних диспансерів і психіатричних клінік, через що частина з них неминуче закриється.

"Це не реформа, а злочин. І якщо уряд не в змозі зберегти медицину, це для киян повинна зробити київська влада. Уже в листопаді, при затвердженні міського бюджету на 2021 рік, необхідно передбачити субвенцію для спеціалізованих клінік. Інакше Київ взагалі залишиться без медичної допомоги з цілої низки напрямків. Автори "реформи", якщо у них виникнуть проблеми, поїдуть лікуватися за кордон, але для більшості киян це не по кишені", - заявив Олександр Попов.

Нагадаємо, під час керівництва Олександра Попова Київською міською держадміністрацією (2010-2014 рр.) було капітально відремонтовано та укомплектовано ряд київський лікарень, відкрито майже 100 амбулаторій.

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