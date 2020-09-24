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24 вересня 2020, четвер, 18:53 12
Вибори 2020-09-24T19:30:02+03:00
Українські Новини
Олександр Попов подав документи на реєстрацію кандидатом в мери Києва

Олександр Попов подав документи на реєстрацію кандидатом в мери Києва

Павло Твердохліб
Мер Києва, ОПЗЖ, Олександр Попов, Місцеві вибори-2020
Олександр Попов. Фото: zagittya.com.ua
Олександр Попов. Фото: zagittya.com.ua

Кандидат в мери Києва від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Олександр Попов подав документи на реєстрацію до міської виборчої комісії.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Я йду на вибори, щоб підвищити рівень життя киян. За останні роки зарплати жителів міста зменшилися, міська влада відібрала у них муніципальні надбавки та встановила грабіжницькі тарифи на комунальні послуги. Цими проблемами ми займемося з перших же днів після виборів. Потрібно відродити економіку Києва, щоб підняти зарплати людей, потрібно повернути муніципальні доплати та знизити тарифи. Наша команда вже робила це. Ми зможемо зробити це ще раз", – заявив Попов.

Також кандидат в мери пояснив, чому висувається саме від ОПЗЖ.

"Це партія, яка реально може допомогти людям. В Україні немає іншої політичної сили, яка має стільки бажання та можливості відновити мир. У цій партії зібрані професіонали, які вже доводили вміння підняти економіку, що зараз вкрай потрібно країні. Нарешті, наша команда має успішний досвід комплексного вирішення всіх проблем киян. Упевнений, що ми зможемо їх вирішити знову", – резюмував Попов.

Нагадаємо, під час керівництва Попова в Київській міській державній адміністрації була введена 10-відсоткова знижка за своєчасну оплату послуг житлово-комунального господарства. Після її введення рівень оплати комунальних послуг наблизився до 100%.

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