Рада хоче надати право позачергового отримання житла сиротам, які досягли 23 років

Верховна Рада має намір надати позбавленим батьківського піклування дітям-сиротам та дітям, які досягли 23 років, право позачергового отримання житла за умови перебування на обліку.

За прийняття законопроєкту №3577 за основу проголосували 292 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документом передбачено, що особи з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не втрачають право на позачергове одержання жилого приміщення за умови їх перебування в установленому порядку на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на момент досягнення такими особами 23-річного віку.

Також законопроєктом передбачено надання можливості дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, в тому числі після досягнення ними 23 років, за їх бажанням, отримати грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення.

Крім цього, передбачено врегулювання питання постановки на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, місцем походження яких є населені пункти тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі.

Так, передбачено, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, і особи з їх числа, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб (ВПО), беруться відповідними органами місцевого самоврядування на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за фактичним місцем проживання, зазначеним у довідці про взяття на облік ВПЛ.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, а також особи з їх числа, місцем походження або проживання яких до влаштування в сім'ї громадян, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є населені пункти тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях, Автономній Республіці Крим та Севастополі, і які не перебувають на обліку ВПЛ, беруться на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, органами місцевого самоврядування за місцем їх проживання.

Зміна місця проживання цих осіб після постановки їх на облік потребуючих поліпшення житлових умов не є підставою для зняття їх з відповідного обліку.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський підписав перший закон - про відпустки усиновителів дітей-сиріт.

Крім того, за 2019 рік зі списку черги квартирного обліку у 2019 році Київська міська державна адміністрація (КМДА) безкоштовно надала 324 квартири громадянам.

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