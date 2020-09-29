На Трухановому острові виловлять собак, які покусали радницю Єрмака

Після того, як бездомні собаки на Трухановому острові в Києві покусали радницю голови офісу президента Вікторію Страхову, представники комунальної служби "Київська міська клініка ветеринарної медицини" зв'язалися з постраждалою та пообіцяли виловити собак, щоб стерилізувати й відправити жити в притулок.

Про це Вікторія Страхова написала на своїй сторінці в Facebook.

Вона розповіла, що подія з нею стала надбанням громадськості після публікації Українських Новин. Відразу ж зі страховою зв'язалися комунальники.

"Але з такою публічності вийшов позитив: мені написала керівник профільного підприємства КП "Київська міська клініка ветеринарної медицини". Прочитала про те, що я була покусана собаками на Трухановому острові. Не так давно відпрацьовували цю територію, і собаки, які там знаходилися, були переміщені в притулок", - розповіла Страхова.

У постраждалої запитали точну локацію нападу. Тварин пообіцяли виловити, стерилізувати й відправити до притулку.

"І собаки будуть щасливі і людям не буде шкоди", - підсумувала радниця Єрмака.

Скріншот поста Вікторії Страхової

Як повідомляли Українські Новини, 27 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту ввести обов'язкову платну реєстрацію домашніх тварин.

Крім того, Міністерство культури, молоді та спорту планує заборонити використовувати тварин в цирках з 2021 року.

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