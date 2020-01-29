Мінкульт має намір заборонити експлуатацію тварин у всіх цирках з 2021

Міністерство культури, молоді і спорту планує заборонити використання тварин у цирках з 2021 року. Про це заявила заступник глави відомства Ірина Подоляк, пише прес-служба Мінкульту.

Так, повідомляється, що Мінкультури вже готує відповідний законопроект.

"У держави є політична воля, а в органах влади є розуміння, що ми перестаємо з 2021 використовувати тварин у цирках. Це питання має бути врегульовано законодавчо, оскільки в противному випадку ми ставимо в нерівні умови державні цирки та пересувні цирки. Ми переконані, що закон буде прийнятий, тому що є великий запит суспільства", - зазначила Подоляк.

Наголошується, що законопроект уряд розробляє разом з двома парламентськими комітетами - екологічним і гуманітарним.

За словами Подоляк, заборона використання тварин у цирках є одним з етапів переходу до європейських практик гуманного поводження з ними.

"Ми розуміємо, що гуманне ставлення до тварин, а саме повна заборона використання тварин у розважальних шоу - це цивілізаційна потреба українського суспільства", - сказала Подоляк.

Також Подоляк заявила, що 7 державних цирків повинні до 2021 року змінити свій репертуар. Зараз у них є 317 тварин, яких залучають до цирковим шоу. З цих 317 тварин 96 у власності держави. Їх планують віддати в різні громадські організації.

Як повідомляли Українські Новини, в Чернівцях заборонили пересувні цирки з експлуатацією тварин.

Також у вересні у 24 містах України пройшли марші на захист тварин.