Майже половину води, яка подається в домівки киян, очищають без хлору, - Кличко

40% води в Києві, яка подається в житлові будинки , очищається і знезаражується без хлору.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Щодня кияни споживають близько 700 млн літрів води. Сьогодні вже 40% води, яка подається в будинки киян, очищають і знезаражують так, як це роблять в європейських країнах. Ми поступово залишаємо застарілі технології хлорування в минулому, оскільки використання рідкого хлору - це великі екологічні й господарські ризики," - сказав мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко під час перевірки роботи Дніпровської водопровідної станції, де побудований новий цех знезараження води діоксидом хлору.

Він зазначив, що станція працює вже більше ніж 80 років і постачає майже 30% води місту.

Ще понад 10% води для киян постачають 14 артезіанських помпових станцій, які переведені зі знезараження хлором на знезараження гіпохлоритом натрію.

Також до 2022 року планується модернізувати Деснянську водопровідну станцію, що забезпечує 60% води жителів столиці.

Кличко зазначив, що після впровадження технології знезараження води діоксидом хлору хлорне господарство виведуть з експлуатації та законсервують.

Як повідомляли Українські Новини, в лютому 2019 року комунальне підприємство "Київводоканал" домовилося з компанією "Київметробуд" про реконструкцію Дніпровської водопровідної станції з впровадженням технології знезараження питної води діоксидом хлору за 78,2 млн гривень.

У 2019 заміни вимагали 35,6% водопровідних мереж, фактично було замінено 2,1% із загальної кількості аварійних і старих мереж.

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