Майже половину води для киян очищають та знезаражують так, як це роблять в європейських країнах, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко під час перевірки роботи Дніпровської водопровідної станції заявив, що Київ поступово відмовляється від знезараження води хлором. Там збудували новий цех знезараження води діоксидом хлору, бо постачання якісної питної води для киян – один із пріоритетів для міської влади.

Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

"Щодня кияни споживають близько 700 млн літрів води. Сьогодні вже 40% води, що подається у домівки киян, очищають та знезаражують так, як це роблять в європейських країнах. Ми поступово залишаємо застарілі технології хлорування у минулому. Адже використання рідкого хлору – це великі екологічні та господарські ризики. Та й обладнання хлорного господарства відпрацювало вже понад півстоліття і технічно застаріло", – підкреслив Віталій Кличко.

Він зазначив, що Дніпровська водопровідна станція була збудована понад 80 років тому, але саме завдяки її роботі Київ отримує майже 30% необхідної води.

Тому ухвалили рішення про модернізацію станції. За 3 роки там збудували цех знезараження води діоксидом хлору. Загальна вартість робіт становить 78 млн гривень. Кошти – це інвестиція компанії "Київводоканал". І запуск цього проекту не призведе до додаткових платежів для киян.

"Це справді сучасний європейський підхід, коли підприємство закладає фінанси в підвищення безпеки та ефективності свого виробництва, у поліпшення якості послуг. Обладнання, яке ми побачили, – італійського виробництва, підрядник – теж італійська компанія, що має досвід виконання таких проектів", – повідомив Віталій Кличко.

Він нагадав, що 14 артезіанських насосних станцій, що постачають ще понад 10% води для жителів Києва, також переведені з хлору на знезараження гіпохлоритом натрію – сучасним і безпечним у використанні реагентом, що виробляється безпосередньо на місці із застосуванням солі.

"Тобто, сьогодні вже 40% води, що подається у домівки киян, знезаражується за допомогою безхлорних технологій. Діоксид хлору використовують в багатьох містах Європи – наприклад, у Відні, Нюрнберзі та інших. Зазначу, що для оснащення Дніпровської водопровідної станції розглядали декілька технологій. Зібрали інформацію про стан води в Дніпрі та Десні, провели лабораторні дослідження. І обрання технології базувалось на результатах цих досліджень. Якість та безпека питної води контролюється цілодобово та на усіх етапах очистки", – зазначив Віталій Кличко.

Він наголосив, що після впровадження технології знезараження води діоксидом хлору хлорне господарство виведуть із експлуатації та законсервують.

Також до 2022 року планують модернізувати Деснянську водопровідну станцію, що забезпечує ще 60% води для мешканців столиці.

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