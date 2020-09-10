Одержувачів субсидії чекає нова система перевірок. Кому доведеться повернути гроші

той час, як ціни на газ до зими для українців підвищаться . В Україні одержувачів субсидії будуть перевірятимуть за новою системою з триетапної верифікацією у Про це пише OBOZREVATEL.

Так, повідомляється, що в деяких випадках субсідіантам доведеться повернути гроші в бюджет.

Юрист Олександр Плахотник пояснює: практика триетапної перевірки існує в більшості розвинених країн. Україна, фактично, виконала міжнародні рекомендації (наприклад, умови меморандуму з МВФ).

Отже, є три етапи перевірки:

перед призначенням виплати;

під час отримання виплати;

протягом трьох років після скасування виплати.

За даними Міністерства соціальної політики, перевірку проводить не їхнє відомство, а після Міністерство фінансів надсилає свої рекомендації. Наприклад, скасувати стільки-то субсидій за такими-от адресами.

"У разі наявності помилки або невідповідності в базах даних ніхто скасовувати виплату не буде. Після верифікації проходить другий етап перевірки. Якщо знайшли якесь підозра або невідповідність, цю інформацію перевіряють, зіставляють і вже тільки після цього приймають рішення ", - зазначили в Мінсоцполітики.

Якщо йдеться, наприклад, про субсидії, то орган соцзахисту вимагатиме повернути кожну незаконно виплачену копійку в бюджет. Якщо відмовитися, то подадуть в суд. І, як показує судова практика, служителі Феміди займають сторону держави і зобов'язують повернути не тільки субсидію, але і відшкодувати витрати на судові тяжби. А це додатково ще кілька тисяч гривень.

Будь-яке порушення рано чи пізно можуть виявити. Навіть якщо ви отримуєте весь дохід в тіні, вибіркова перевірка може вказати на ознаки наявності такого доходу. Єдиний варіант - чесно заповнити декларацію.

Субсидія сплачується з податків всіх українців. І якщо ви не маєте потреби в допомозі, у вас є гроші на покупки на суму від 50 тис. грн, на автомобілі та інші транспортні засоби, не варто просити і допомоги з бюджету:

є будинок площею від 200 кв. м, або квартира від 120 кв. м;

машина віком до 5 років;

зробили кіпвлю на суму від 50 тис. грн;

останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку в Центрі зайнятості;

є заборгованість за комунальними платежами.

"З травня дійсно робиться запит на кожне підприємство-постачальника послуг, і аналізується, чи платив пільговик, який отримував готівку, свої комунальні послуги. Якщо він це робив справно, то він в подальшому отримує готівкові виплати, якщо є прострочена заборгованість, то приймається рішення про переведення надання цієї пільги в безготівкову форму. Якщо заявник здійснить оплату своїх боргів, він має можливість звернутися із заявою та знову повернути готівкову форму" , - пояснив заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" подав три тарифу на газ для населення і бізнесу.

Тим часом в Україні починаючи з осені газ подорожчає від 5,4 до 7 грн за кубометр.

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