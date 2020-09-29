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  • Ексдепутат Ківалов йде в мери Одеси. Кандидатів до міськради від його партії не зареєстрували
29 вересня 2020, вівторок, 19:06 4
Політика 2020-09-29T19:48:09+03:00
Українські Новини
Ексдепутат Ківалов йде в мери Одеси. Кандидатів до міськради від його партії не зареєстрували

Ексдепутат Ківалов йде в мери Одеси. Кандидатів до міськради від його партії не зареєстрували

Кира Молчанова
Одеса, Місцеві вибори, вибори мера, Місцеві вибори-2020, кандидати на місцеві вибори
Одеса. Фото: pixabay
Одеса. Фото: pixabay

Одеська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатом в мери Одеси колишнього депутата Верховної Ради Сергія Ківалова ("Опозиційний блок"), а кандидатів до Одеської міської ради від Української морської партії Сергія Ківалова - ні.

Про це йдеться в постановах тервиборчкому №№57 і 56, передають Українські Новини.

Раніше Ківалов публікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram пост з критикою чинного мера Одеси Геннадія Труханова у відповідь на критику від останнього.

Згідно з документом, Ківалов висувається в мери Одеси від одеської обласної організації Української морської партії Сергія Ківалова.

Як повідомляли Українські Новини, 26 вересня Київська міська виборча комісія зареєструвала ще 5 кандидатів на посаду мера столиці: колишнього депутата Верховної Ради Миколу Томенка, ексголову Київміськради Олександра Омельченка, депутата Київради Сергія Гусовського, колишнього депутата Ради Юрія Левченка, а також ексголову Київміськради Олександра Попова.

Раніше Київський тервиборчком зареєстрував кандидатами в мери Києва чинного мера Києва голову Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка, депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Ірину Верещук, колишнього заступника міністра економіки Михайла Поживанова і власника клініки Eurolab Андрія Пальчевського.

28 вересня Київська міська виборча комісія зареєструвала ще 4 кандидатів на посаду мера столиці: депутата Верховної Ради Сергія Шахова (депутатська група "Довіра"), колишнього голову Служби безпеки України (СБУ) Ігоря Смешка, інженера і транспортного експерта Віктора Петрука та лідера партії "Союз лівих сил" Максима Гольдарба.

 

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