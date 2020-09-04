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04 вересня 2020, пʼятниця, 15:21 162
Вибори 2020-09-04T16:15:02+03:00
Українські Новини
Кличко випередив інших мерів у рейтингу виконання передвиборних програм, – Комітет виборців

Кличко випередив інших мерів у рейтингу виконання передвиборних програм, – Комітет виборців

Петро Стуженко
Мер Києва, КВУ, Комітет виборців України, Олексій Кошель, Місцеві вибори-2020
Віталій Кличко. Фото: прес-служба
Віталій Кличко. Фото: прес-служба

Комітет виборців України (КВУ) дослідив, що у київського міського голови Віталія Кличка найвищий рівень виконання виборчої програми серед мерів міст з кількістю населення понад 500 тис. людей.

Про це було заявлено сьогодні, 4 вересня, на прес-конференції в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна".

"Найвищі показники виконання виборчих програм у Київського міського голови Віталія Кличка. Наше дослідження вказує, що виборча програма виконана в середньому на 75-80%", – зазначили у КВУ.

Генеральний директор КВУ Олексій Кошель наголосив, що виборча програма Віталія Кличка була достатньо конкретною, відкритою та знаходилась у публічному доступі.

"Власне за тими матеріалами які були нам подані, нам було вказано про те що в Києві були створені єдині пішоходні зони – Андріївський узвіз, Контрактова площа, нам вказали цифру про оновлення 414 парків і скверів, нам вказали про те що виконано обіцянку щодо проведення щорічних інвестиційних форумів. Також ми отримали досить велику цифру про те, що у 2019 році послугами ЦНАПів скористалися більше 1 мільйона жителів міста. Це достатньо великий показник, який вирізняється серед інших громад", – наголошують у КВУ.

За даними КВУ, в інших мерів – нижчі результати.

"Дещо нижчий результат з показниками 65-70% у міського голови Дніпра Бориса Філатова. Виконання виборчої програми в районі половини 50-55% у міських голів Одеси Геннадія Труханова і міського голови Львова Андрія Садового. Ну і власне червона зона – це відсутність виборчих програм, або неможливість їх знайти у двох міських голів – Геннадія Кернеса, міського голови Харкова. Власне ми не отримали відповідь на запит, але наші експерти вказують що виборчої програми не було. Тобто кандидат на виборах 15-го року не пропонував виборчої програми і точно те саме у міського голови Запоріжжя - пана Буряка. Виборча програма відсутня, або принаймні вона відсутня в публічному доступі, відповіді на запит немає", – зазначив гендиректор КВУ Олексій Кошель.

За словами представників КВУ, аналіз виконання програм проводився на основі офіційних запитів до міських рад, а також експертного аналізу.

Як повідомлялось раніше, у рейтингу кандидатів на виборах мера Києва лідером зі значним відривом є Віталій Кличко – за нього готові віддати голоси 44% тих, хто визначився із вибором і має намір взяти участь у голосуванні.

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