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23 травня 2020, субота, 20:06 28
Суспільство 2020-05-23T21:15:02+03:00
Українські Новини
Сюткін, якому Зеленський заборонив в'їзд в Україну, розповів, як пив з ним самогон

Сюткін, якому Зеленський заборонив в'їзд в Україну, розповів, як пив з ним самогон

Елена Новикова
Президент, Браво, Володимир Зеленський, Валерій Сюткін

Російський співак Валерій Сюткін, якому заборонили в'їзд в Україну розповів, як пив самогон з нинішнім Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу RTVI.

За словами російського співака, їх знайомство з Зеленським відбулося в 1991 році, коли Сюткін з групою "Браво" виступали в Києві, був аншлаг. Група студентів у складі двадцяти осіб разом з майбутнім президентом приїхала з іншого міста України і попросила фронтмена пустити їх на концерт, тоді Сюткін зі словами "тільки ведіть себе інтелігентно в проході" провів їх.

Сюткін додав, що після концерту вони прийшли подякувати співакові. Виявилося, що хтось із глядачів подарував групі пляшку самогону в п'ять літрів. І Валерій Сюткін розлив її на всіх, включаючи Володимира Зеленського. За словами російського співака, Зеленський тоді сказав, що цього він не забуде.

"По-моєму, почав потихеньку забувати", - зазначив Валерій Сюткін.

 

Як повідомляли Українські Новини, російському співакові Валерію Сюткину заборонили в'їзд в Україну за його висловлювання про "доцільність" анексії Криму в ефірі одного з телеканалів РФ.

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