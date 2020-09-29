В Україні спростили процедуру імміграції для бажаючих працювати в країні

Міністерство економіки, торгівлі і сільського господарства внесло зміни до указу від 19 березня 2020 року №283, чим спростило процедуру імміграції для іноземців, які хочуть працювати в Україні після того, як Кабмін майже удвічі збільшив квоту імміграції в Україну в цьому році.

Про це йдеться у повідомленні Офісу ефективного регулювання (BRDO), передають Українські Новини.

Згідно з ним, Мінекономіки внесло 6 змін, якими передбачене спрощення процедури трудової імміграції.

Було розширено список професій, представники яких можуть безперешкодно приїхати в Україну - тепер він складається з 23 професій замість 10, як це було в минулій редакції.

"У попередній редакції указу було визначено 10 професій, представники яких мали право на отримання дозволу на імміграцію. Водночас український ринок праці потребує фахівців значно більшого числа професій. Оновлена ​​редакція наказу враховує пропозиції IT-галузі і містить перелік з 23 професій. Це дозволить залучити більше іноземних IT-фахівців, які можуть бути залучені до роботи українських IT-компаній ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, наявність вищої освіти для роботи в Україні тепер не є обов'язковою умовою для іноземних працівників, при цьому в сфері IT-технологій необхідним є досвід роботи.

Також, згідно з новою редакцією указу, було скорочено рівень вимог до досвіду роботи - тепер досвід роботи іноземних працівників повинен становити мінімум 3 роки замість 7 років.

Також повідомляється, що тепер професії будуть групуватися за категоріями, кожна з них матиме свої кваліфікаційні вимоги і квоти.

"Очевидно, що зміни, викладені вище, в загальному покращують умови релокації для іноземних фахівців, які хочуть працювати в Україні. Однак на шляху до ефективної процедури потрібно ще здійснити кілька кроків. Першою чергою, Державна міграційна служба повинна істотно скоротити терміни на перевірку документів іноземців та почати оприлюднювати онлайн актуальну інформацію про кількість наданих дозволів за квотою висококваліфікованих фахівців і про кількість поданих заяв. Загальний термін розгляду документів не повинен перевищувати 10 календарних тижнів, хоча зараз це займає 9-12 місяців ", - говориться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в 2020 році Кабмін дозволив в'їхати в Україну або залишитися для постійного проживання 5 тис. іноземних фахівців для працевлаштування в українських IT-компаніях на 2020 рік.

У 2019 Кабмін дозволив в'їхати в Україну або залишитися для постійного проживання 3 768 іноземцям і особам без громадянства, зменшивши таку квоту на 620 іноземців у порівнянні з установленою на 2018 рік.

21 липня стало відомо, що іноземні IТ-фахівці можуть подавати документи на отримання дозволу на імміграцію.

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