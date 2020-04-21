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21 квітня 2020, вівторок, 16:18 12
Суспільство 2020-04-21T18:45:02+03:00
Українські Новини
Кабмін майже удвічі збільшив квоту імміграції в Україну в цьому році

Кабмін майже удвічі збільшив квоту імміграції в Україну в цьому році

Кира Молчанова
Імміграція, міграція, Міграційна політика
Мігранти. Фото: newsit.gr
Мігранти. Фото: newsit.gr

Кабінет Міністрів дозволив в'їхати в Україну або залишитися для постійного проживання 8 538 іноземцям та особам без громадянства, збільшивши таку квоту на 2020 рік на 4 770 іноземців у порівнянні з установленою на 2019 рік.

Про це йдеться в розпорядженні №431 від 11 березня, опублікованому на сайті уряду в квітні, передають Українські Новини.

Згідно з документом, квота імміграції для діячів науки та культури становить 430 чоловік.

Квота на висококваліфікованих фахівців, яких потребує економіка України, становить 5 000.

Квота для іммігрантів-родичів громадян України становить 2 752 осіб.

Квота для колишніх громадян України становила 291 особа.

Для осіб, які відслужили в Збройних сила України від 3 і більше років, квота становить 65 людини.

Квота імміграції для осіб, які здійснили інвестиції в економіку на суму не менше 100 тис. доларів, урядом не була обмежена.

По регіонах найбільша квота імміграції в Києві - 3 000, Харківській області - 1 276 і Одеській області - 1 036 осіб.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2020 році Кабмін дозволив в'їхати в Україну або залишитися для постійного проживання 5 тис. іноземних фахівців для працевлаштування в українських IT-компаніях на 2020 рік.

В 2019 році Кабмін дозволив в'їхати в Україну або залишитися для постійного проживання 3 768 іноземцям та особам без громадянства, зменшивши таку квоту на 620 іноземців у порівнянні з установленою на 2018 рік.

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