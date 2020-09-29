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29 вересня 2020, вівторок, 12:21 10
Економіка 2020-09-29T14:00:02+03:00
Українські Новини
Міненерго пропонує виділити з держбюджету-2021 майже 12 млрд гривень на борги по "зеленій" енергетиці

Міненерго пропонує виділити з держбюджету-2021 майже 12 млрд гривень на борги по "зеленій" енергетиці

Григорий Яковенко
Зелений тариф, Міненерго, Держбюджет
Трифонівська СЕС. Фото: 0552.ua
Трифонівська СЕС. Фото: 0552.ua

Міністерство енергетики пропонує Верховній Раді передбачити в проєкті державного бюджету на 2021 рік виділення 11,55 млрд гривень на розрахунки за "зеленим тарифом".

Про це йдеться в повідомленні Міненерго, передають Українські Новини.

"Тимчасова виконавиця обов'язків міністра енергетики Ольга Буславець представила народним депутатам з профільного комітету Верховної Ради нагальні потреби теплоенергетичного комплексу (ПЕК) і сфери енергоефективності в засобах держбюджету на 2021. Засоби пропонують передбачити на енергоефективність, модернізацію вугільних шахт, захист коштів для виведення з експлуатації атомних енергоблоків, погашення заборгованості по ЄСВ для вугледобувних підприємств, розрахунки за "зеленим тарифом" і погашення заборгованості на гуртовому ринку електроенергії", - йдеться в ньому.

Зокрема, Міненерго пропонує виділити в держбюджеті на наступний рік 11,55 млрд гривень для того, щоб держава мала можливість виконувати свої зобов'язання перед виробник рекомендує монтаж ями електроенергії з поновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Також для державних вугледобувних підприємств пропонується виділити 1,4 млрд гривень на погашення заборгованості з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, яка накопичувалася з 2014 року.

Крім того, Міненерго пропонує Раді передбачити в держбюджет-2021 виділення 2 млрд гривень на модернізацію шахт.

Також для захисту від інфляційних процесів коштів фінансового резерву, призначеного для зняття з експлуатації атомних енергоблоків, пропонується виділити 785,4 млн гривень - на придбання Міністерством енергетики облігацій внутрішньої державної займає.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський схвалив виділення 10 млрд гривень з держбюджету на покриття "зеленого тарифу".

Також "зелений тариф" для сонячних електростанцій (СЕС) в Україні був у 2,5-3 рази вище, ніж в Німеччині.

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