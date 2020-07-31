Зеленський схвалив виділення на покриття "зеленого тарифу" 10 млрд гривень з держбюджету

Президент Володимир Зеленський підписав закон про зниження з липня "зелених тарифів" для для вітряних електростанцій (ВЕС) — на 7,5%, сонячних електростанцій (СЕС) потужністю понад 1 МВт на 15%, а також виділення 10 млрд гривень з державного бюджету на покриття "зеленого тарифу".

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроєкту № 3658 на сайті Ради, передають Українські Новини.

Згідно з пояснювальною запискою, Рада знизила розмір "зелених тарифів" з 1 липня 2020 для об'єктів, введених в експлуатацію до липня 2015 до 31 грудня 2019: для СЕС потужністю більш ніж 1 МВт — на 15%, для СЕС потужністю менш ніж 1 МВт — на 10% і для ВЕС — на 7,5%.

Також парламент знизив "зелені тарифи" з 1 липня 2020 для СЕС і ВЕС, введених в експлуатацію з 1 січня 2020 року, на 2,5%, а також встановив граничний розмір "зеленого тарифу" для об'єктів відновлюваної енергетики, введених в експлуатацію до 30 червня 2015, що дозволить зменшити розмір "зелених тарифів" для таких об'єктів до 52%.

Крім того, парламент обмежив терміни введення в експлуатацію нових СЕС для отримання "зеленого тарифу" шляхом зменшення з 1 серпня 2020 розмірів "зеленого тарифу" для таких об'єктів на 50%.

Також Рада ввела з 2022 року повну відповідальність (у 2021 році — 50% відповідальності) за небаланс своїх фактичних та акцептованих (прогнозних) графіків виробництва електроенергії для всіх виробників електроенергії з ВДЕ, що створить для таких суб'єктів економічні стимули для підвищення точності прогнозування своїх графіків відпуску електроенергії і буде сприяти розвитку сектора балансуючих потужностей.

При цьому розмір допустимої похибки прогнозування становить для ВЕС 10%, для СЕС — 5%.

Також парламент визначив оператора системи передачі електроенергії національну енергетичну компанію "Укренерго" відповідальною за компенсацію недовідпущеної виробниками ВДЕ електроенергії в результаті виконання ними диспетчерських команд на зменшення та/або обмеження навантаження, у відповідності з методикою, затвердженою Національною комісією держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), а також за надання державних гарантій щодо незмінності законодавства, чинного на день прийняття цього закону, для виробників електроенергії за "зеленим тарифом".

При цьому були вдосконалені процедури організації та проведення "зелених аукціонів".

Зокрема, передбачається: забезпечення можливості участі в аукціонах СЕС, які розміщуються на дахах/фасадах будівель та капітальних споруд; надання можливості проведення аукціонів для СЕС, розміщених на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд (у тому числі споруд державної та комунальної власності), за аналогією з механізмом проведення аукціонів щодо земельних ділянок; визначення Кабінету Міністрів відповідальним за встановлення щорічного графіка проведення аукціонів.

Також Рада визначила максимальний розмір цінової пропозиції на аукціоні в залежності від виду ВДЕ та року введення в експлуатацію енергооб'єкта; надала можливість проведення аукціонів з окремих видів альтернативних джерел енергії та аукціонів для інших (крім СЕС і ВЕС) виробників електроенергії з альтернативних джерел енергії; знизила мінімальну обов'язкове розподіл частки квоти за технологіями з 15% до 10%.

Як повідомляли Українські Новини, "зелений тариф" для сонячних електростанцій (СЕС) в Україні був в 2,5-3 рази вищим, ніж у Німеччині.

Європейська бізнес-асоціація і Володимир Зеленський виступають проти ретроспективного перегляду "зеленого тарифу".

Раніше повідомлялося про те, що через ретроспективний перегляд "зелених" тарифів європейські країни змушені були виплачувати мільярди доларів інвесторам в якості компенсації збитків.