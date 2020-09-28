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28 вересня 2020, понеділок, 22:55 7
Події 2020-09-29T00:00:02+03:00
Українські Новини
У київському метро під потягом загинула людина

У київському метро під потягом загинула людина

Александр Савич
Метро, зацепер, Київський метрополітен, Київ, Смерть в метро, Метрополітен, Зацепери
У київському метро на рейках загинула людина. Фото: 44.ua
У київському метро на рейках загинула людина. Фото: 44.ua

У той час, як в метрополітені столиці було помічено, що пасажири ігнорують карантинні заходи та не дотримуються маскового режиму, сьогодні, 28 вересня, в київському метро людина загинула на рейках. Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" на офіційній сторінці в Facebook.

Сьогодні, 28 вересня, близько 21:00 "Київський метрополітен" повідомив про те, що рух поїздів на зеленій лінії метро здійснюється від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Славутич" до станції "Червоний хутір", у зв'язку з тим, що за попередньою інформацією людина потрапила під поїзд.

Пізніше ця інформація підтвердилася.

" Рух поїздів відновлено у звичайному режимі. Випадок летальний. Особистість встановлюють правоохоронці", - повідомили в "Київському метрополітені".

За попередньою інформацією під поїзд потрапив "зацепер".

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