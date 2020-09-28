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Українські Новини
Шведський економіст Ослунд заявив, що йде з наглядової ради "Укрзалізниці"

Шведський економіст Ослунд заявив, що йде з наглядової ради "Укрзалізниці"

Валерия Драгомирова
Андерс Ослунд, Укрзалізниця, наглядова рада
Андерс Ослунд. Скрин/Голос Америки
Андерс Ослунд. Скрин/Голос Америки

Член наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця" Андерс Ослунд заявив, що змушений піти у відставку через низку проблем, серед яких назвав несвоєчасну виплату зарплати та юридичні ризики.

Про це він написав у своїй колонці у виданні Kyiv Post, передають Українські Новини.

"З червня 2018 року я є незалежним членом Наглядової ради Укрзалізниці, державної залізниці. Я був вдячний за надану честь і служив в міру своїх можливостей, але наразі відчуваю себе вимушеним піти у відставку", - повідомив Ослунд.

Також Ослунд зазначив, що є ряд причин, за якими він хоче піти у відставку: надмірні юридичні ризики, невиконання вимог членів наглядової ради керівництвом "Укрзалізниці", невиплата зарплат з квітня.

"Основна проблема в тому, що президент і його депутати не вірять у хороше корпоративне управління. Ми, іноземні члени наглядових рад 13 великих державних компаній і банків, багато працювали, щоб спробувати поліпшити державні компанії України. Від президента (єдиного президента України, якого я ніколи не зустрічав) ми отримуємо тільки образи і перешкоди", - зазначив Ослунд.

У висновку Ослунд подякував своїм колегам з наглядової ради "Укрзалізниці", а також додав, що не вважає себе бажаним акціонером компанії.

Як повідомляли Українськi Новини 20 червня 2018 Андерс Ослунд був призначений членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця".

Андерс Ослунд є шведським економістом і дипломатом; також він - фахівець з економіки Східної Європи, особливо Росії і України.

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