Шведський економіст Ослунд заявив, що йде з наглядової ради "Укрзалізниці"

Член наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця" Андерс Ослунд заявив, що змушений піти у відставку через низку проблем, серед яких назвав несвоєчасну виплату зарплати та юридичні ризики.

Про це він написав у своїй колонці у виданні Kyiv Post, передають Українські Новини.



"З червня 2018 року я є незалежним членом Наглядової ради Укрзалізниці, державної залізниці. Я був вдячний за надану честь і служив в міру своїх можливостей, але наразі відчуваю себе вимушеним піти у відставку", - повідомив Ослунд.



Також Ослунд зазначив, що є ряд причин, за якими він хоче піти у відставку: надмірні юридичні ризики, невиконання вимог членів наглядової ради керівництвом "Укрзалізниці", невиплата зарплат з квітня.



"Основна проблема в тому, що президент і його депутати не вірять у хороше корпоративне управління. Ми, іноземні члени наглядових рад 13 великих державних компаній і банків, багато працювали, щоб спробувати поліпшити державні компанії України. Від президента (єдиного президента України, якого я ніколи не зустрічав) ми отримуємо тільки образи і перешкоди", - зазначив Ослунд.



У висновку Ослунд подякував своїм колегам з наглядової ради "Укрзалізниці", а також додав, що не вважає себе бажаним акціонером компанії.



Як повідомляли Українськi Новини 20 червня 2018 Андерс Ослунд був призначений членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця".



Андерс Ослунд є шведським економістом і дипломатом; також він - фахівець з економіки Східної Європи, особливо Росії і України.



Раніше керівників "Укрзалізниці" викрили на корупційній схемі.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини