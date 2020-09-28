Збитки від корупції зменшаться на 200 млрд гривень в рік після реалізації антикорупційної стратегії, - Новіков

За словами Олександра Новікова, після реалізації антикорупційної стратегії збитки від корупції зменшаться на мільярди гривень. Скріншот відео ТСН

За словами Олександра Новікова, після реалізації антикорупційної стратегії збитки від корупції зменшаться на мільярди гривень. Скріншот відео ТСН

Голова Національного агентства щодо запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков під час представлення антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки, яку Президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду затвердити якомога швидше , заявив, що після реалізації даної стратегії збитки від корупції зменшаться на 200 млрд гривень на рік.

Про це йдеться в повідомленні пресслужба Офісу за результатами засідання Національної ради з питань антикорупційної політики, передають Українські Новини.

"Новиков зазначив, що народні депутати до початку жовтня мають схвалити відповідний законопроєкт, і протягом трьох місяців НАЗК разом з урядом розробить план дій з виконання стратегії. Після реалізації документа збитки від корупції зменшаться на 200 млрд гривень за рік", - йдеться в ньому.

Зазначено, що зменшення корупції сприятиме більшому залученню інвестицій.

"Уже через рік-два кожен громадянин України відчує помітні результати від її впровадження, тобто в грудні 2021 року. В цілому її термін - це п'ять років. До 2025 року передбачена фінальна оцінка антикорупційної стратегії", - сказав Новіков.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова зазначила, що стратегія передбачає чимало ефективних інструментів для боротьби з корупцією, і зазначила, що Офіс генерального прокурора працює над визначенням процедури конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Ми дуже щільно працюємо над конкурсом на керівника САП, формуємо всі можливості прозорого, зрозумілого, чіткого конкурсу для того, щоб і українське суспільство, і міжнародні партнери, і самі правоохоронці розуміли, що цей конкурс проходить чесно, у встановлені законом терміни й з певною метою", - сказала Венедіктова.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський закликає Верховну Раду якомога швидше затвердити антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки. В Україні відсутній основний стратегічний документ у сфері протидії корупції, що є однією з причин низької ефективності діяльності антикорупційних органів.

Також заступник директора Держбюро розслідувань Олександр Бабіков вважає, що система боротьби з корупцією в Україні є неефективною.

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