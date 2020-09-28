Масове невиконання замовлень щодо зерна призведе до того, що Україну назвуть ненадійним постачальником, - УЗА

На думку Української зернової асоціації, масове невиконання форвардних контрактів із закупівлі зернових може призвести до скорочення сільськогосподарського виробництва.

Про це повідомив президент асоціації Микола Горбачов в ході пресконференції, передають Українські Новини.

"Якщо у нас з вами в країні з'явиться невиконання контрактів, так званий дефолт, якщо він буде більш масштабний, ніж його очікують, то ми зіткнемося з серйозною проблемою наступного сезону, де компанії перестануть фінансувати або істотно скоротять фінансування. У довгостроковій перспективі це призведе до проблеми недофінансування і скорочення виробництва", - сказав він.

Горбачов заявив, що поруч з виробниками, які мають об'єктивні причини на невиконання контрактів через несприятливі погодні умови, є компанії, які не хочуть виконувати раніше укладені контракти через поточне зростання цін на сільгосппродукцію.

На його думку, в разі невиконання ряду міжнародних контрактів Україну можуть оголосити неблагонадійним постачальником і зробити дисконтної, що означає, що її зерно буде торгуватися на кілька доларів дешевше в порівнянні з іншими гравцями ринку.

У зв'язку з цим УЗА спільно з Всеукраїнською аграрної радою та асоціацією "Український клуб аграрного бізнесу" має намір створити відкритий єдиний реєстр компаній, які не виконують форвардні контракти за необ'єктивних причин.

Також асоціації мають намір підписати меморандум, згідно з яким допоможуть знайти компромісні рішення для виробників, які не можуть виконати форвардні контракти через неврожай.

Заступник глави ВАР Михайло Соколов зазначив, що таким чином вдасться не завантажувати суди справами через невиконання контрактів і пройти кризу поточного року з мінімальними втратами.

Своєю чергою генеральний директор УКАБ Роман Сластьон заявив, що раніше Україна продавала зерно виключно по споту (за цінами на момент збору врожаю), що не давало аграріям можливості прогнозувати доходи й страхувати ризики.

Як повідомляли Українські Новини, Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) оцінює втрати аграріїв від посухи у 2020 році оцінює в 6,5 млрд гривень.

Крім того, Міжнародна рада із зерна (IGC) знизила прогноз врожаю зернових культур в Україні на 1,7%, або на 1,2 млн тонн, до 70,2 млн тонн в 2020/2021 маркетинговому році (липень 2020 - червень 2021).

УКАБ знизив прогноз врожаю кукурудзи з 35,1 млн тонн до 32 млн тонн в 2020 році через несприятливі погодні умови.

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