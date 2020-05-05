Міжнародна рада із зерна знизила прогноз урожаю зернових в Україні

Міжнародна рада із зерна (IGC) знизиал прогноз врожаю зернових культур в Україні на 1,7%, або на 1,2 млн тонн, до 70,2 млн тонн в 2020/2021 маркетинговому році (липень 2020 - червень 2021) порівняно з березневим прогнозом.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", передають Українські Новини.

"Скориговані у бік зменшення прогнози майбутнього врожаю в Україні на 1,2 млн тонн до 70,2 млн тонн, Росії - на 1 млн тонн до 118,8 млн тонн і Європі - на 0,4 млн тонн до 283,8 млн тонн", - сказано в ньому.

В цілому через несприятливі погодні умови в Європі та Чорноморському регіоні IGC у квітневому звіті зменшила свій прогноз світового виробництва зернових культур в 2020/2021 м. р. на 4,7 млн тонн до 2,22 млрд тонн, який все ще залишається рекордним.

В наступному маркетинговому році прогнозується нарощування виробництва зернових порівняно з 2019/2020 м. р. в США за рахунок кукурудзи, а в Росії, Австралії, Канаді та Казахстані - за рахунок пшениці.

Водночас рада погіршила прогноз виробництва пшениці в Україні на 2% до 26,5 млн тонн, а в цілому - на 0,5% до 764,4 млн тонн.

Проте, як і раніше очікується, що 2020/2021 м. р. буде рекордним за обсягами виробництва пшениці в світі за рахунок значного нарощування виробництва в Індії, Росії та Австралії.

Наголошується, що у зв'язку з прогнозними скороченням вирощування зернових в Україні в наступному маркетинговому році експорт зернових скоротиться на 8% до 51,2 млн тонн порівняно з поточним маркетинговим роком в основному за рахунок пшениці.

Також, внаслідок скорочення поголів'я сільськогосподарських тварин в Україні, IGC у квітні зменшив попередній прогноз внутрішнього споживання зернових на 3% до 17,2 млн тонн за рахунок скорочення на 0,5 млн тонн кормового споживання.

Крім того, перехідні залишки зерна в Україні в 2020/2021 м. р. оцінюються на рівні попереднього сезону - до 4,2 млн тонн.

Аналітик УКАБа Валентина Кропивко зазначила, що 2020/2021 м. р. буде непростим для аграріїв через збільшення пропозиції зернових у світі, падіння цін на нафту, торговельних і логістичних обмежень внаслідок пандемії.

З її слів, найбільш складною ситуація виявиться для виробників кукурудзи у зв'язку зі значними перехідними запасами, розширенням площ (в тому числі пересівання загиблих озимих) і несприятливою ціновою кон'юнктурою ринку.

IGC прогнозує зростання врожаю зернових в Україні в 2019/2020 м. р. на 8,8% до 75,7 млн тонн і експорту - на 11,2% до 55,7 млн тонн порівняно з 2018/2019 м. р.

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