Співробітників "Укрзалізниці" повертають на 5-денний робочий тиждень

Частину працівників, , товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" має намір перевести на п'ятиденний робочий тиждень які зараз працюють 4 дні на тиждень , товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" має намір перевести на п'ятиденний робочий тиждень .

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак, передають Українські Новини.

"Сьогодні я зустрівся з представниками всіх залізничних профспілок. Зрозуміло, що без людей, без зусиль кожного з нас, кожного з майже 250 тис. осіб, реалізувати надскладне завдання з трансформації "Укрзалізниці" в прибуткову компанію нереально... На зустрічі я поділився своїм баченням розвитку компанії і озвучив кроки щодо повернення до кінця року на п'ятиденний робочий тиждень майже 60 тис. залізничників, які перебувають на "чотириденці", - повідомив Жмак.

Також вказується, що через два тижні (13-20 жовтня) відбудеться повторна зустріч Жмака з представниками залізничних профспілок.

Як повідомляли Українські Новини, в червні "Укрзалізниця" повідомила про намір перевести частину працівників на чотириденний робочий тиждень.

У 2019 Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" збільшило чистий прибуток в 14,7 раза, або на 2,784 млрд гривень до 2,988 млрд гривень у порівнянні з 2018 роком.

До складу компанії входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровська залізниці, а також інші підприємства і організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

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