Україна наростила імпорт молочки на 50%

Союз молочних підприємств України (СМП) заявляє, що у січні-вересні 2019 року Україна скоротила експорт молочної продукції на 7,5%, або на 8,49 тис. тонн, до 105,304 тис. тонн на суму 223,104 млн доларів у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Про це йшлося в матеріалах презентації СПМ в ході конференції "Молочний бізнес - 2019", передають Українські Новини.

Згідно з даними СПМ, за вказаний період експорт молока та вершків незгущені збільшився на 23,8% до 19,19 тис. тонн, молока згущеного і сухого - на 5,9% до 30,92 тис. тонн, кисломолочної продукції - на 12,9% до 4,54 тис. тонн, морозива - на 2,8% до 5,93 тис. тонн, при цьому скоротився експорт молочної сироватки на 17,3% до 19,46 тис. тонн, масла тваринного походження - на 34,7% до 15,17 тис. тонн, сирів - на 15% до 5,14 тис. тонн і казеїну - на 23,6% до 4,95 тис. тонн.

Голова ради директорів СМП Вадим Чагаровський зазначив, що Україна здійснює експорт молочної продукції, коли протягом весни-літа накопичуються надлишки молока-сировини, проте в 2019 році таких надлишків не було.

"Експорт здійснювався, коли були надлишки сировини, і вони на початку 2000-х років становили 800 тис. тонн... В 2019 році вперше надлишків не було, вперше вже в липні почали зростати ціни на молоко, бо був підвищений ріст попиту і ціни на сировину", - прокоментував він.

При цьому, за даними ЗМІ, за 9 місяців 2019 року Україна збільшила імпорт молочної продукції на 49%, або на 8,67 тис. тонн, до 26,39 тис. тонн на суму 93,5 млн доларів у порівнянні з 9 місяцями 2018 року.

зокрема, зріс імпорт молока та вершків незгущені в 2,4 рази до 1,88 тис. тонн, кисломолочної продукції - на 30% до 4,47 тис. тонн, молочної сироватки - на 20,2% до 1,87 тис. тонн, масла тваринного походження - на 69% до 1,33 тис. тонн, сирів - на 61,4% до 14,9 тис. тонн, морозива - на 28,6% до 346 тонн і казеїну - в 3 рази до 69 тонн.

Скорочення обсягів імпорту спостерігалося тільки в категорії молока згущеного і сухого на 5,9% до 1,54 тис. тонн.

За словами в. Чагаровського, при нинішньому темпі зростання, наприклад, імпорт сирів до кінця року може скласти більше 20 тис. тонн.

Крім того, на даний момент підприємства вичерпали виділені на 2019 рік квоти на безмитні поставки в ЄС вершкового масла (квота склала 2,4 тис. тонн), на 39% - квоти на оброблену продукцію з молока (2 тис. тонн), на 30% - на сухе молоко (3,6 тис. тонн), на 15% - на молоко, вершки, йогурти (9,2 тис. тонн), на 2% - на оброблену продукцію з вершків (420 тонн).

Як повідомляли "Українські Новини", у жовтні середні споживчі ціни на молоко підвищилися на 1,7%, або на 0,41 гривні, до 25,14 гривні/літр порівняно з вереснем.

Тим часом Асоціація виробників молока (АВМ) відзначає масові випадки підміни молокопереробниками молочного білка рослинним у своїй продукції без зазначення відповідної інформації на етикетці в 2018 році.