підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
28 вересня 2020, понеділок, 17:06 10
Економіка 2020-09-28T19:15:03+03:00
Українські Новини
Шапран заявив Ослунду, що "Україна - не банкомат"

Шапран заявив Ослунду, що "Україна - не банкомат"

Кира Молчанова
НБУ, Андерс Ослунд, Укрзалізниця, Віталій Шапран
Віталій Шапран. Фото: Facebook / Віталій Шапран
Віталій Шапран. Фото: Facebook / Віталій Шапран

Член ради Національного банку Віталій Шапран поставив під сумнів доцільність перебування Ослунда в наглядовій раді та критикує практику призначення в наглядові ради держкомпаній іноземців.

Про це він написав у своєму пості в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Хочу сказати пану Ослунду, що Україна - це не банкомат, а якщо Вам не байдужа доля країни, і Ви прийшли допомагати проводити реформи в дусі міжнародного партнерства, то, можливо, і не потрібно було б підіймати питання про оплату", - написав він.

Цю заяву він зробив у відповідь на заяву члена наглядової ради "Укрзалізниці" Андерса Ослунда про відхід.

"Що саме робив пан Ослунд в "Укрзалізниці" без досвіду в аудиті, досвіду роботи на залізниці і взагалі в будь-який транспортній компанії, мені невідомо, як і те, що відбувалося в головах тих, хто його туди призначив. Мода просто призначати іноземців в наглядові ради, яка захлеснула Україну 3-5 років тому - чесно кажучи, дивує своєю дикістю", - додав Шапран.

Як повідомляли Українськi Новини, 28 вересня Ослунд заявив про свою відставку з посади члена наглядової ради "Укрзалізниці" і назвав її причини: надмірні юридичні ризики, невиконання вимог членів наглядової ради керівництвом "Укрзалізниці", невиплата зарплат з квітня.

20 червня 2018 року Ослунд був призначений членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця".

Ослунд є шведським економістом і дипломатом; також він фахівець з економіки Східної Європи, особливо Росії й України.

Також СБУ виявила організовану окремими керівниками акціонерного товариства "Укрзалізниця" корупційну схему при контейнерних перевезеннях і вилучила 1,2 млн гривень.

Більше новин про: НБУ Андерс Ослунд Укрзалізниця Віталій Шапран

Заборона на в'їзд іноземців в Україну більше не діє, - Держприкордонслужба
У серпні загальний держборг збільшився на 0,1% до $ 85,1 млрд
Новини
Зеленський відвідає Донбас з верховним представником ЄС Боррелем і президентом Євроради Мішелем, - МЗС 18:33
Херсонський губернатор Гусєв купив квартиру в кредит 18:25
Зупинка КЗРК може привести до екологічних проблем, втрати зовнішніх ринків збуту і втрати робочих місць, — експерт 18:18
Кум Ситника оцінив життя вбитої ним людини в 3000 грн, — ЗМІ 18:08
Сергій Притула. Фото: goloszmin.org
Використовує аварію в політичних цілях: постраждала в ДТП з Сопельник звинуватила Сергія Притулу у брехні 18:04
більше новин
Буксирна компанія "Аксон Шиппінг" виступила з заявою про недобросовісну конкуренцію та чорний піар проти себе 15:30
Кум Ситника оцінив життя вбитої ним людини в 3000 грн, — ЗМІ 18:08
Створена мною моніторингова група в інших руках може стати інструментом для формування корупції, - Ігор Муратов 10:53
СOOP Україна разом із зарубіжними партнерами готується до нової хвилі коронавірусу 12:59
Мер Умані Цебрій не зможе балотуватись вдруге через невірно подані документи, - політолог 12:29
більше новин
Майже 60% жителів Донецької і Луганської областей на місцевих виборах проголосують за ОПЗЖ, - опитування 13:57
Сьогодні в Україні знімають заборону на в'їзд іноземців 00:01
Вакцину від коронавірусу розробили в американській компанії Johnson&Johnson 11:34
ДТП із Сопельник. Фото: vesti-ukr.com
Потерпілі у справі тещі Притули Сопельник подали цивільний позов про виплату їм 5,6 млн гривень компенсації 12:47
НБУ очікує зміцнення гривні з початком продажів нового врожаю зернових 13:31
більше новин
НБУ очікує зміцнення гривні з початком продажів нового врожаю зернових
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok