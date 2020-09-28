Шапран заявив Ослунду, що "Україна - не банкомат"

Член ради Національного банку Віталій Шапран поставив під сумнів доцільність перебування Ослунда в наглядовій раді та критикує практику призначення в наглядові ради держкомпаній іноземців.

Про це він написав у своєму пості в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Хочу сказати пану Ослунду, що Україна - це не банкомат, а якщо Вам не байдужа доля країни, і Ви прийшли допомагати проводити реформи в дусі міжнародного партнерства, то, можливо, і не потрібно було б підіймати питання про оплату", - написав він.

Цю заяву він зробив у відповідь на заяву члена наглядової ради "Укрзалізниці" Андерса Ослунда про відхід.

"Що саме робив пан Ослунд в "Укрзалізниці" без досвіду в аудиті, досвіду роботи на залізниці і взагалі в будь-який транспортній компанії, мені невідомо, як і те, що відбувалося в головах тих, хто його туди призначив. Мода просто призначати іноземців в наглядові ради, яка захлеснула Україну 3-5 років тому - чесно кажучи, дивує своєю дикістю", - додав Шапран.

Як повідомляли Українськi Новини, 28 вересня Ослунд заявив про свою відставку з посади члена наглядової ради "Укрзалізниці" і назвав її причини: надмірні юридичні ризики, невиконання вимог членів наглядової ради керівництвом "Укрзалізниці", невиплата зарплат з квітня.

20 червня 2018 року Ослунд був призначений членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця".

Ослунд є шведським економістом і дипломатом; також він фахівець з економіки Східної Європи, особливо Росії й України.

Також СБУ виявила організовану окремими керівниками акціонерного товариства "Укрзалізниця" корупційну схему при контейнерних перевезеннях і вилучила 1,2 млн гривень.

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