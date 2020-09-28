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  • Понад 60% жителів підконтрольної Донецької і Луганської частини областей не можуть оцінити роботу їх губернаторів
28 вересня 2020, понеділок, 16:12 7
Суспільство 2020-09-28T17:00:02+03:00
Українські Новини
Понад 60% жителів підконтрольної Донецької і Луганської частини областей не можуть оцінити роботу їх губернато

Понад 60% жителів підконтрольної Донецької і Луганської частини областей не можуть оцінити роботу їх губернаторів

Валерия Драгомирова
соцопитування, новини Луганська, новини Донецька
Соцопитування. Фото: pixabay
Соцопитування. Фото: pixabay

67,5% респондентів, опитаних Української соціологічною групою серед жителів підконтрольній території Донецької області, і 60,2% - Луганської не можуть оцінити роботу голів обласних державних адміністрацій Павла Кириленка і Сергія Гайдая.

Про це свідчать результати опитування, представленого в пресцентрі Українських Новин.

Зокрема, 15,8% опитаних з Донецької області негативно оцінили роботу Кириленко на посаді голови ОДА, а ще 8,9% - скоріше негативно.

Позитивно його діяльність оцінили тільки 0,7%, хоча 7,1% - скоріше позитивно.

При цьому переважна більшість респондентів (67,5%) не змогли відповісти на це питання.

Соціально-економічну ситуацію в Донецькій області вважають поганою 45,3% опитаних, скоріше поганою - 38,7%, скоріше доброю - 7,7%, доброю - 1,9%, складно сказати - 6,4%.

Роботу Гайдая на посаді голови Луганської ОДА ніхто з опитаних не оцінив позитивно і лише 1,4% - скоріше позитивно.

При цьому 18,9% оцінили його діяльність скоріше негативно, а 19,5% - негативно.

Водночас більшість опитаних (60,2%) не змогли відповісти на питання.

Соціально-економічну ситуацію в області 93,4% респондентів оцінили як погану, 4,5% - швидше як погану, по 0,3% - як скоріше хорошу і добру, 1,5% не змогли відповісти.

Опитування проводилося 2-13 вересня серед 1 тис. повнолітніх жителів підконтрольних територій Донецької області і 800 - Луганської методом індивідуального інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3% в результатах по Донецькій області і 3,5% - Луганській.

Як повідомляли Українськi Новини, більше ніж половина жителів підконтрольній території Донбасу негативно оцінюють роботу Зеленського. 

Також, за даними опитування, майже 60% жителів Донецької і Луганської областей на місцевих виборах проголосують за ОПЗЖ

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