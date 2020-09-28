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28 вересня 2020, понеділок, 13:21 5
Силові структури 2020-09-28T14:45:02+03:00
Українські Новини
За вихідні на коронавірус захворіли понад 200 працівників МВС

За вихідні на коронавірус захворіли понад 200 працівників МВС

Анна Рудык
МВС України, коронавірус в Україні, коронавірус у правоохоронців
Тести на коронавірус. Фото: Kerch.one
Тести на коронавірус. Фото: Kerch.one

Поки кількість тестувань продовжує падати, серед правоохоронців зареєстровано 236 нових випадків коронавірусу за вихідні, 26-27 вересня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"За минулий тиждень на коронавірус захворіло 700 працівників системи МВС, за вихідні дні зафіксовано 236 нових випадків. Найбільша кількість інфікованих зафіксовано в Хмельницькій, Волинській областях та м.Києві ", - сказано в ньому.

Всього з початку пандемії зафіксовано 5 425 випадків захворювання на коронавірус у правоохоронців, 4 930 осіб одужали, 14 - померли.

Як повідомляли Українські Новини, 27 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 671 до 201 305, кількість померлих від захворювання - на 37 осіб до 3 996 у порівнянні з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання знизилося на 14,7%, нових летальних випадків - на 33,9%.

Сьогодні в Україні оновили зони карантину.

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