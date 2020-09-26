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26 вересня 2020, субота, 00:00 3
Суспільство 2020-09-26T00:45:01+03:00
Українські Новини
Накриють сильні дощі та вітер. В останні вихідні вересня погода різко зіпсується

Накриють сильні дощі та вітер. В останні вихідні вересня погода різко зіпсується

Анна Рудык
Погода, Прогноз погоди, Непогода в Україні, погода в Києві, погода в Карпатах, погода в Одесі
Дождь. Фото: freepick
Дождь. Фото: freepick

В суботу, 26 вересня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура повітря вночі +13 ... +15 градусів, вдень +24 ... +26 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі місцями, вдень в більшості областей дощ, на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі, грози, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура повітря вночі +10 ... +16 градусів, вдень +19 ... +26 градусів.

У Карпатах дощ, вдень сильний дощ, температура вночі +8 ... +13 градусів, вдень +16 ... +21 градус.

У Моршині вночі без опадів, вдень сильний дощ, температура вночі +11 ... +13 градусів, вдень +20 ... +22 градуси.

У Трускавці вночі без опадів, вдень сильний дощ, температура вночі +11 ... +13 градусів, вдень +20 ... +22 градуси.

У Сваляві дощ, вдень сильний дощ, температура вночі +15 ... +17 градусів, вдень +18 ... +20 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9 ... +15 градусів, вдень +23 ... +28 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9 ... +15 градусів, вдень +23 ... +29 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8 ... +15 градусів, вдень +23 ... +29 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +10 ... +17 градусів, вдень +24 ... +29 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10 ... +15 градусів, вдень +22 ... +27 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +13 ... +15 градусів, вдень +25 ... +27 градусів.

25 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +18 ... +22 градуси, у Дніпрі біля Києва +17 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, в жовтні 2020 року українці в зв'язку з державним святом - Днем захисника - матимуть додатковий день відпочинку.

Також вже зовсім скоро прийде метеорологічна осінь з морозами.

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