Накриють сильні дощі та вітер. В останні вихідні вересня погода різко зіпсується

В суботу, 26 вересня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, вдень пориви 15-18 м\/с. Температура повітря вночі +13 ... +15 градусів, вдень +24 ... +26 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно з проясненнями, вночі місцями, вдень в більшості областей дощ, на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі, грози, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, пориви 17-22 м\/с. Температура повітря вночі +10 ... +16 градусів, вдень +19 ... +26 градусів. У Карпатах дощ, вдень сильний дощ, температура вночі +8 ... +13 градусів, вдень +16 ... +21 градус. У Моршині вночі без опадів, вдень сильний дощ, температура вночі +11 ... +13 градусів, вдень +20 ... +22 градуси. У Трускавці вночі без опадів, вдень сильний дощ, температура вночі +11 ... +13 градусів, вдень +20 ... +22 градуси. У Сваляві дощ, вдень сильний дощ, температура вночі +15 ... +17 градусів, вдень +18 ... +20 градусів. На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, вдень місцями пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +9 ... +15 градусів, вдень +23 ... +28 градусів. У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, вдень місцями пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +9 ... +15 градусів, вдень +23 ... +29 градусів. На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, вдень місцями пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +8 ... +15 градусів, вдень +23 ... +29 градусів. На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, вдень місцями пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +10 ... +17 градусів, вдень +24 ... +29 градусів. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +10 ... +15 градусів, вдень +22 ... +27 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +13 ... +15 градусів, вдень +25 ... +27 градусів. 25 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +18 ... +22 градуси, у Дніпрі біля Києва +17 градусів. Як повідомляли Українські Новини, в жовтні 2020 року українці в зв'язку з державним святом - Днем захисника - матимуть додатковий день відпочинку. Також вже зовсім скоро прийде метеорологічна осінь з морозами.