Зеленський завтра відвідає Харків через аварію під Чугуєвом

Президент Володимир Зеленський планує в суботу відвідати Харків у зв'язку з аварією літака Ан-26 Збройних сил.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Жахлива трагедія в Харківській області. Розбився літак Ан-26. На борту, крім екіпажу, були українські курсанти. Є загиблі та поранені. Станом на цю хвилину підтверджено 20 загиблих. Інших шукаємо. Двоє вижили. За попередніми даними, всього було 28 людина на борту. Просто немає слів. Катастрофа сталася, коли літак заходив на посадку на аеродром міста Чугуєва ... Завтра буду в Харківській області", - написав він.

Президент додав, що на місці вже працює пошукова команда.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Офіс Президента заявив, що 20 людей загинули і 2 поранені в результаті аварійної посадки в п'ятницю літака Ан-26 Збройних сил в Харківській області.

На місце події вирушили керівництво Головного управління поліції в Харківській області, слідчо-оперативна група Чугуївського відділу поліції, наряди Державної служби з надзвичайних ситуацій, оособовий склад Чугуївського відділу поліції піднято по тривозі.

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