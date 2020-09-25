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25 вересня 2020, пʼятниця, 22:52 7
Політика 2020-09-25T23:15:01+03:00
Українські Новини
Літак з курсантами розбився під час посадки

Літак з курсантами розбився під час посадки

Ольга Фандорина
Курсант, ЗСУ, авіакатастрофа, військові, загиблі при авіакатастрофі, Падіння літака, Чугуїв, загибель курсантів, падіння літака в Чугуєві
Згорілий літак. Фото: Антон Геращенко
Згорілий літак. Фото: Антон Геращенко

Літак під Чугуєвом в Харківській області розбився, коли заходив на посадку. Про це заявив Цивільний повітряний патруль області, повідомляє 057.

"Розбився військовий транспортний літак Ан-26. Він заходив на посадку і просто "увійшов" в землю. Ніхто з нього не катапультувався", - цитує портал заяву санавіації.

Telegram-канал Klymenko Time пише про двох госпіталізованих.

"Місцева швидка забрала двох осіб, у яких на тілі більш ніж 90% опіків. Про це повідомляє директор Центру медицини катастроф Віктор Забашта. Відомо, що на борту літака, що розбився були присутні 2 курсанти і 3 офіцера Міноборони", - повідомив портал.

Як повідомляли Українські Новини, в місті Чугуєві Харківської області розбився літак з курсантами ЗСУ. В результаті падіння виникла пожежа, загинули 20 осіб. Про це заявили в МВС України.

Створюється державна комісія для з'ясування всіх обставин і причин цієї катастрофи. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

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