Літак з курсантами розбився під час посадки

Літак під Чугуєвом в Харківській області розбився, коли заходив на посадку. Про це заявив Цивільний повітряний патруль області, повідомляє 057. "Розбився військовий транспортний літак Ан-26. Він заходив на посадку і просто "увійшов" в землю. Ніхто з нього не катапультувався", - цитує портал заяву санавіації. Telegram-канал Klymenko Time пише про двох госпіталізованих. "Місцева швидка забрала двох осіб, у яких на тілі більш ніж 90% опіків. Про це повідомляє директор Центру медицини катастроф Віктор Забашта. Відомо, що на борту літака, що розбився були присутні 2 курсанти і 3 офіцера Міноборони", - повідомив портал. Як повідомляли Українські Новини, в місті Чугуєві Харківської області розбився літак з курсантами ЗСУ. В результаті падіння виникла пожежа, загинули 20 осіб. Про це заявили в МВС України. Створюється державна комісія для з'ясування всіх обставин і причин цієї катастрофи. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.