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  • "Барселона" хоче орендувати одного з гравців української збірної, — ЗМІ
25 вересня 2020, пʼятниця, 21:39 5
Спорт 2020-09-25T23:15:01+03:00
Українські Новини
"Барселона" хоче орендувати одного з гравців української збірної, — ЗМІ

"Барселона" хоче орендувати одного з гравців української збірної, — ЗМІ

Александр Савич
Футбол, ФК Барселона, Олександр Зінченко
"Барселона "хоче орендувати Олександра Зінченка, — італійський спортивний журналіст. Фото: xsport.ua

Олександра Зінченка, гравця збірної України та англійського клубу "Манчестер Сіті", а також одноклубника Кевіна Де Брюйне, який є одним з трьох номінантів на звання гравця року УЄФА, хоче взяти в оренду каталонська "Барселона". Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив італійський спортивний журналіст Джанлуїджі Лонгар.

Так, за інформацією Лонгара, "Барселона" хоче орендувати 23-річного українського лівого захисника, який виступає за "Манчестер Сіті".

Передбачається, що іспанці хочуть оформити угоду з оренди Зінченком на 1 рік.

У цьому сезоні Англійської Прем'єр-ліги Зінченко ще жодного разу не виходив на поле, оскільки відновлюється після травми.

Однак в минулому сезоні Зінченко був важливим гравцем в команді Пепа Гвардіоли.

 

Як повідомляли Українські новини, у 2016 році Зінченко змусив свого одноклубника повзати на колінах і гавкати.

Також вчора, 24 вересня, 2 українські клуби вилетіли з єврокубків.

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