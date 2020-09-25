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25 вересня 2020, пʼятниця, 21:42 6
Зовнішня політика 2020-09-25T22:15:01+03:00
Українські Новини
На окупованих територіях Донбасу утримують 235 українців, — Денісова

На окупованих територіях Донбасу утримують 235 українців, — Денісова

Валерия Драгомирова
ОРДЛО, Людмила Денісова, полонені
Війна на Донбасі. Фото: Минобороны/Роберто Травано/
Війна на Донбасі. Фото: Минобороны/Роберто Травано/

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей незаконно утримуються 235 громадян України, тоді як Кравчук вимагає від ОРДЛО забезпечити Червоному Хресту доступ до полонених українців.

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала в своєму Telegram-каналі за результатами зустрічі з політичним радником посольства США в Україні Девідом Геренбеком, передають Українські Новини.

"... Зараз Російською Федерацією з політичних мотивів переслідуються 134 громадянина України. 112 незаконно утримуються в місцях позбавлення волі на території Росії та тимчасово окупованого Криму. 235 наших співгромадян перебувають у полоні на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей", - написала вона.

Денісова зазначила, що її командою здійснюється системна робота, спрямована на захист прав усіх полонених і якнайшвидше звільнення їх.

Як повідомляли Українськi Новини 16 вересня Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) під час чергового засідання обговорила питання підготовки до наступного етапу звільнення утримуваних осіб за принципом "всіх на всіх".

Раніше повідомлялося, що звільнені 29 грудня полонені отримали пропозиції роботи і житла.

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