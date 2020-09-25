На окупованих територіях Донбасу утримують 235 українців, — Денісова

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей незаконно утримуються 235 громадян України, тоді як Кравчук вимагає від ОРДЛО забезпечити Червоному Хресту доступ до полонених українців

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала в своєму Telegram-каналі за результатами зустрічі з політичним радником посольства США в Україні Девідом Геренбеком, передають Українські Новини.

"... Зараз Російською Федерацією з політичних мотивів переслідуються 134 громадянина України. 112 незаконно утримуються в місцях позбавлення волі на території Росії та тимчасово окупованого Криму. 235 наших співгромадян перебувають у полоні на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей", - написала вона.

Денісова зазначила, що її командою здійснюється системна робота, спрямована на захист прав усіх полонених і якнайшвидше звільнення їх.

Як повідомляли Українськi Новини 16 вересня Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) під час чергового засідання обговорила питання підготовки до наступного етапу звільнення утримуваних осіб за принципом "всіх на всіх".

Раніше повідомлялося, що звільнені 29 грудня полонені отримали пропозиції роботи і житла.

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