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25 вересня 2020, пʼятниця, 15:52 8
Транспорт 2020-09-25T16:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленський анонсував будівництво нового аеропорту в Закарпатській області

Зеленський анонсував будівництво нового аеропорту в Закарпатській області

Валерия Драгомирова
Аеропорт, Володимир Зеленський, аеропорт на Закарпатті
Аеропорт. Фото: pixabay
Аеропорт. Фото: pixabay

Президент Володимир Зеленський анонсував будівництво нового міжнародного аеропорту в Закарпатській області до 2024 року після того, як поділився емоціями, які пережив під час посадки літака в аеропорту Полтаві.

Про це він повідомив на брифінгу під час робочої поїздки на Закарпаття, передають Українські Новини.

"Майже 4 роки не працював Ужгородський аеропорт. Нам треба було швидко запустити цей процес, хоча він був складний. Дякую президенту Словацької Республіки, що ми підписали цю важливу угоду. Ми вирішили питання сьогоднішнє, щоб уже працював аеропорт. Ми плануємо оновлення цього аеропорту в будь-якому випадку, щоб він був нормальний, сучасний і життєдіяльний" , - сказав він.

Водночас Зеленський додав, що через географічне розташування аеропорту на його місці неможливо створити великий авіаційний хаб або подовжити злітно-посадочну смугу.

"Тому ми будемо будувати фундаментальний міжнародний сучасний аеропорт на Закарпатті. Де він буде? У нас є три варіанти. Ми вже закладаємо гроші в бюджет наступного року, щоб були зроблені початкові роботи із будівництва цього аеропорту. Я думаю, що за 2-3 роки ми побудуємо новий аеропорт" , - сказав він.

При цьому він зазначив, що до будівництва нового аеропорту у людей є можливість подорожувати з Ужгорода по Україні та світу.

Як повідомляли Українськi Новини, 24 вересня Україна і Словаччина підписали договір для відновлення повноцінного виконання польотів з міжнародного аеропорту "Ужгород" (Закарпатська область).

Тим часом за 8 місяців аеропорт "Бориспіль" скоротив пасажиропотік на 64,9% до 3,5 млн пасажирів. 

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