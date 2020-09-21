Куди піти цього тижня: добірка винних дегустацій

Осінь продовжує тішити сонячного погодою . М'яке осіннє тепло та дозволяє спова насолодитися прогулянками та різноманітними заходами, яких в Києві не бракує. Така атмосфера однозначно сприяє гарному настрою вдень, а налаштуватися на культурне дозвілля та гарно провести вечір допоможе добірка винних заходів, яку підготували Українські Новини.

23 вересня

Регіон Jura

Дегустація вин маленького виноробного регіону Франції Юра, який до недавнього часу був знаком тільки сомельє і тільки за картинками унікального вина за типом хересу Vin Jaune.

Юра - це крихітні господарства, нікому не відомі сорти і море чистого, натурального смаку. Гостям запропонують меню з 6 вин і 3 закусок від шефа.

Де: Wine Love.

Коли: 23 вересня, 19:30.

Вартість: 2000 грн.

Дегустація крафтових вин Закарпаття

Ресторан сучасної української кухні запрошує на дегустацію вин Закарпаття. Це регіон з великим винним потенціалом завдяки м'якому клімату, значній кількості сонячних днів, а також унікальному ґрунту.

Гості спробують 5 закарпатських вин в поєднанні з закусками:

Черсеги Фюсереш від відомого крафтового винороба Олександра Ковача.

Липовина (Харшлевелю) Влада Чопак - новомодного молодого винороба з села Середнє (той самий, де Леанка). Нова виноробня, обладнана за європейськими стандартами. Натуральні вина з мінімальним додаванням консервантів.

Замок Жайворонок. Сорти Шардоне та Совіньйон.

Розі Піно Нуар "Країна мрій" від Олега Скрипки та Шато Чизай.

Сапераві з лінійки "Ace&W by Stakhovsky" від Сергій Стаховського, першої ракетки України.

На аперитив - рожеве ігристе брют від Artwine, яке отримало золоту медаль на конкурсі в Європі.

Де: ресторан "Глечик", вул. Велика Житомирська, 6.

Коли: 23 вересня.

Вартість: 450 грн.

24 вересня

Тосканський батько Каберне Совіньона

У четвер любителі відкривати щось нове зможуть спробувати маловідомий, але один з найбільш благородних сортів Каберне Фран. Він за генетичним дослідженням є одним з батьків Каберне Совіньон.

Звичайно йдеться про Каберне Фран. У Тоскані першопрохідці почали працювати з цим сортом як з основним ще в кінці двадцятого століття, інші наздоганяють їх досі.

Гості спробують вина від всіх зіркових виробників, для яких цей сорт є одним з головних. Лукка Д'Атома, Лодовіко Антінорі, Чинция Мерлі, Андреа Франкетті і інші. Duemani, Tenuta di Biserno, Le Macchiole, Tenuta di Trinoro, Podernuovo Palazzone. 2005, 2007, 2010, 2011, 2014 року, 2015.

Де: Vino e Cucina, вул. Січових Стрільців, 82.

Коли: 24 вересня, 19:30.

Вартість: 3500 грн.

25 вересня

Дегустація вин Трентіно, Італія

Познайомитися і продегустувати вина з регіону, який у багатьох асоціюється з Піно Гріджо, можна буде в кінці робочого тижня.

На дегустації будуть вина з місцевих сортів - як зоряні, так і вина від великих виробників.

Родзинкою вечора буде ігристе, зроблене традиційним методом. У дегустаційному сеті буде 6 зразків.

Де: Мальбек Танго & Вино, вул. Боричів Тік, 41.

Коли: 25 вересня, 19.00.

Вартість: 750 грн.

26 вересня

Pinot Noirs: Demystification

Вечір одного з найдорожчих вин на планеті Піно Нуар проведуть в енотеці Bro market.

Загалом спробувати різні стилі Піно Нуар можна буде вже з 24 вересня, адже там буде проходити цілий фестиваль, присвячений цьому вину.

У день сомельє розповість про сім Піно Нуар з різних регіонів, які можна буде продегустувати під живу джазову музику.

Де: енотека "Барвінок", вул. Велика Васильківська, 1-3.

Коли: 26 вересня, 18:00.

Вартість: 450 грн.

27 вересня

Дворики Подолу + винна дегустація

Погуляти, почути про справжнє життя Подолу і підсумувати свої враження в підвалах Масандри можна буде в неділю.

Організатори запрошують на тригодинну прогулянку київськими вулицями. А на винній дегустації обіцяють пригостити декількома видами елітного вина, а також показати цікаві інсталяції, присвячені винній темі.

Де: Місце зустрічі біля фонтану "Самсон" на Контрактовій площі. Закінчення на Набережно-Хрещатицькій.

Коли: 27 вересня, 14:00.

Вартість: 300 грн, реєстрація на сайті .

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