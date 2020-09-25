У ЗСУ на коронавірус захворіли 40 осіб за минулу добу

У Збройних силах на коронавірус хворіє 602 людини, за минулу добу зареєстровано 40 нових випадків захворювання.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби командування Збройних сил у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 10:00 25 вересня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 645 осіб. Всього за час пандемії одужали 2 050 осіб, летальних випадків - 10", - сказано в ньому.

На ізоляції (та самоізоляції) знаходиться 777 осіб.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, становить 184 особи.

За минулу добу зареєстровано 57 нових випадків захворювання на COVID-19.

З них в установах охорони здоров'я знаходиться 15 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" - 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону - 2 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону - 3 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Східного регіону - 3 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону - 1 військовослужбовець, Миколаївський військовий госпіталь - 2 військовослужбовців, Чернівецький військовий госпіталь - 2 військовослужбовців).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 25 осіб (Київська область - 14 військовослужбовців і 3 працівники ЗСУ, Львівська область - 4 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ, Вінницька область - 2 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ, Одеська область - 9 військовослужбовців, Хмельницька і Рівненська області - по 2 військовослужбовців, Полтавська, Дніпропетровська та Волинська області - по 1 військовослужбовцю, Тернопільська область - 4 працівники ЗСУ.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, 23 вересня в Збройних силах зареєстрували 57 нових випадків захворювання.

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