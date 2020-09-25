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  • Через туман видимість на дорогах знизиться до 20 метрів: де в п'ятницю пройдуть дощі
25 вересня 2020, пʼятниця, 00:00 6 Інфографіка
Життя 2020-09-25T00:30:01+03:00
Українські Новини
Через туман видимість на дорогах знизиться до 20 метрів: де в п'ятницю пройдуть дощі

Через туман видимість на дорогах знизиться до 20 метрів: де в п'ятницю пройдуть дощі

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні
Туман. Фото: Facebook/ ДСНС
Туман. Фото: Facebook/ ДСНС

В п'ятницю, 25 вересня, практично на всій території України буде сонячно і сухо у той час, як в Україні йдуть дощі зі штормовими поривами вітру. Тільки в Закарпатській та Івано-Франківській областях можливі короткочасні дощі. У південних областях вночі та вранці очікується туман, видимість становитиме близько 300 м, а в окремих районах знизиться до 20 м, пише Метеопрог.

Вітер південно-східний, 5-12 м / с.

  • У центральних областях

Мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +9...+12°С, вдень +24...+27°С.

  • На заході країни

Мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +11...+14°С, вдень +23...+26°С.

  • У північних областях

Мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +9...+12°С, вдень +24...+27°С.

  • На сході країни

Мінлива хмарність, без опадів Температура повітря вночі +10...+13°С, вдень +24...+27°С.

  • У південних областях

Мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +14...+17°С, вдень +24...+27°С.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +8...+11°С, вдень +23...+26°С.

Сонце зійде в 6:49, а зайде о 18:49. Тривалість дня становитимек 12 год 0 хв.

Погода в Києві на 2 тижні від Метеопрог.Погода в Києві на 2 тижні від Метеопрог.

Нагадаємо, синоптики прогнозують морози в жовтні і сніг з "бабиним літом" в листопаді.

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