Через туман видимість на дорогах знизиться до 20 метрів: де в п'ятницю пройдуть дощі

В п'ятницю, 25 вересня, практично на всій території України буде сонячно і сухо у той час, як в Україні йдуть дощі зі штормовими поривами вітру. Тільки в Закарпатській та Івано-Франківській областях можливі короткочасні дощі. У південних областях вночі та вранці очікується туман, видимість становитиме близько 300 м, а в окремих районах знизиться до 20 м, пише Метеопрог. Вітер південно-східний, 5-12 м \/ с. У центральних областях Мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +9...+12°С, вдень +24...+27°С. На заході країни Мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +11...+14°С, вдень +23...+26°С. У північних областях Мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +9...+12°С, вдень +24...+27°С. На сході країни Мінлива хмарність, без опадів Температура повітря вночі +10...+13°С, вдень +24...+27°С. У південних областях Мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +14...+17°С, вдень +24...+27°С. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +8...+11°С, вдень +23...+26°С. Сонце зійде в 6:49, а зайде о 18:49. Тривалість дня становитимек 12 год 0 хв. Погода в Києві на 2 тижні від Метеопрог. Нагадаємо, синоптики прогнозують морози в жовтні і сніг з "бабиним літом" в листопаді.