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25 вересня 2020, пʼятниця, 06:00 5 Інфографіка
Суспільство 2020-09-25T06:00:01+03:00
Українські Новини
Покази лічильників води і опалення можна передати новим способом

Покази лічильників води і опалення можна передати новим способом

Александр Савич
Водопостачання, опалення, показники лічильників
Лічильники. Фото: facebook.com/kyivenerg
Лічильники. Фото: facebook.com/kyivenerg

Стало відомо, як передати показання лічильників води і опалення, якщо онлайн свідчення не фіксуються слідом за інформацією про те, як розпломбувати лічильник гарячої води або опалення дистанційно. Про це розповіли в "Київтеплоенерго".

У комунальному концерні "Центр комунального сервісу" почала роботу безкоштовна телефонна лінія для передачі показань лічильників води і опалення: 0800404407 .

Щоб передати показання, клієнту достатньо зателефонувати за номером 0800404407, дочекатися з'єднання з оператором і назвати адресу, особовий рахунок і прізвище власника рахунку. Після ідентифікації, потрібно назвати поточні і попередні показання лічильників.

Передати свідчення можна з 5-го числа до кінця місяця включно.

Безкоштовна телефонна лінія працює в будні дні з 09:00 до 18:00.

Передавати показання лічильників води і опалення можна і іншими способами:

  • через особистий кабінет на сайті ЦКШ;
  • за телефоном call-центру ЦКШ - (044) 247-40-40;
  • за стаціонарними номерами ( https://cks.com.ua/to_consumers/our-services ) - для тих споживачів, чиї телефони з технічних причин неможливо перевести у тоновий режим.

В "Центрі комунального сервісу" звертають увагу на те, що новий зручний і доступний сервіс створений для клієнтів, які користуються виключно мобільними телефонами.

Нова лінія для передачі показань лічильників води і опалення з мобільного телефону. Фото: kte.kmda.gov.uaНова лінія для передачі показань лічильників води і опалення з мобільного телефону. Фото: kte.kmda.gov.ua

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