Покази лічильників води і опалення можна передати новим способом

Стало відомо, як передати показання лічильників води і опалення, якщо онлайн свідчення не фіксуються слідом за інформацією про те, як розпломбувати лічильник гарячої води або опалення дистанційно. Про це розповіли в "Київтеплоенерго". У комунальному концерні "Центр комунального сервісу" почала роботу безкоштовна телефонна лінія для передачі показань лічильників води і опалення: 0800404407 . Щоб передати показання, клієнту достатньо зателефонувати за номером 0800404407, дочекатися з'єднання з оператором і назвати адресу, особовий рахунок і прізвище власника рахунку. Після ідентифікації, потрібно назвати поточні і попередні показання лічильників. Передати свідчення можна з 5-го числа до кінця місяця включно. Безкоштовна телефонна лінія працює в будні дні з 09:00 до 18:00. Передавати показання лічильників води і опалення можна і іншими способами: через особистий кабінет на сайті ЦКШ; за телефоном call-центру ЦКШ - (044) 247-40-40; за стаціонарними номерами ( https:\/\/cks.com.ua\/to_consumers\/our-services ) - для тих споживачів, чиї телефони з технічних причин неможливо перевести у тоновий режим. В "Центрі комунального сервісу" звертають увагу на те, що новий зручний і доступний сервіс створений для клієнтів, які користуються виключно мобільними телефонами. Нова лінія для передачі показань лічильників води і опалення з мобільного телефону. Фото: kte.kmda.gov.ua Як повідомляли Українські новини, у Мінсоцполітики детально розповіли, як не втратити пільги і субсидії при зміні постачальника газу . Також взимку українців чекає подвійна переплата за тепло.